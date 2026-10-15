GTA 6'nın Yeni Fragmanı Yayınlandı

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 için heyecanlı bekleyiş devam ederken oldukça önemli bir gelişme yaşandı. GTA 6'nın yeni fragmanı nihayet oyuncular ile buluştu. Yeni tanıtım videosu heyecan seviyesini önemli ölçüde artırmayı başardı.

GTA 6'nın Yeni Fragmanı Paylaşıldı

GTA 6'nın ilk fragmanı 2023 yılının aralık ayında paylaşıldı. 6 Mayıs 2025 tarihinde ise ikinci fragman yayınlandı. Aradan geçen uzun zamanın ardından yeni bir fragman daha geldi. Rockstar Games'in resmî YouTube kanalından yayınlanan yeni tanıtım videosu 1 dakika 30 saniye uzunluğunda.

Fragman kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Öyle ki videonun görüntülenme sayısı bir saat içinde 1 milyon 468 bin 279'a ulaştı. Fragmanda görevlere ait bazı sahneler yer alıyor. Bu arada daha önce Netflix üzerinden uzun bir video da yayınlanmıştı. O videoda oynanışa dair daha kapsamlı bilgiler bulunuyordu.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak. PC sürümünün ise 2027 yılının şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu arada GTA 5'in de PC platformuna geç geldiğini belirtelim. Oyunun konsol sürümü 2013'te, PC sürümü ise 2014'te çıkmıştı.

GTA 6'nın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6'nın standart sürümü 3 bin 999 TL, Ultimate Edition sürümü ise 4 bin 999 TL olarak belirlendi. Oyun şu anda PlayStation ve Xbox mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Bunun için oyunun sayfasını ziyaret edebilir ve ardından "ön sipariş ver" butonuna tıklayıp ekrandaki adımları tamamlayabilirsiniz.

GTA 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

GTA 6, en iyi açık dünya oyunları arasına katılmaya hazırlanıyor. Oyun Vice City atmosferine sahip kurgusal Leonida eyaletinde geçecek. Soygun temasına sahip olacak oyunda aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı görevleri tamamlamaya çalışacağız. Grand Theft Auto serisinin yeni oyununda Jason ve Lucia isimli iki ana karakter bulunacak. Tıpkı GTA 5'teki gibi bu karakterler arasında kolayca geçiş yapılabilmesi bekleniyor.

Oyunda dinamik hava durumu sisteminin de yer alması bekleniyor. Serinin yeni oyununda NPC'ler canlı yayın açabilecek ve hatta hava durumuna göre tepkiler verebilecek. GTA 6'da serinin bir önceki oyunundaki gibi üçüncü şahıs ve birinci şahıs kamera açıları arasında geçiş yapılabileceği tahmin ediliyor.