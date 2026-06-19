GTA 6'nın Çıkış Tarihi Kayboldu! Oyuncular Panikledi

Rockstar Games, 18 Haziran 2026 tarihinde büyük bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6'nın ön sipariş tarihini paylaştı. Bununla birlikte resmî kapak görselini de yayınladı. Ne var ki bu önemli adımlar atılırken beklenmedik bir değişiklik meydana geldi. Oyunun çıkış tarihi ortadan kayboldu.

GTA 6'nın Çıkış Tarihi Nerelerden Kaldırıldı?

Rockstar Games, GTA 6 için hazırladığı web sayfasını güncelledi. Daha önce ilgili sayfada oyunun 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürüleceğinin bilgisi net bir şekilde yer alırken son yapılan düzenleme işleminden sonra söz konusu tarih hem GTA 6'nın özel web sayfası hem de Rockstar Games'in X (eski adıyla Twitter) biyografisinden kaldırıldı.

İlgili web sayfasında ön siparişlerin 25 Haziran 2026 tarihinde başlayacağının bilgisine yer verildi. Rockstar Games, bu değişiklik ile ilgili resmî bir açıklamada bulunumadığı için oyuncular arasında da çeşitli söylentiler ortaya çıktı. Öyle ki bazı oyuncular, oyunun bir kez daha ertelenme ihtimali üzerine düşünmeye başladı.

GTA 6'nın Çıkış Tarihinin Kaldırılması, Erteleme Göstergesi mi?

Rockstar Games'in GTA 6 çıkış tarihini oyunun web sayfasından ve sosyal medya hesabından kaldırması ile üçüncü bir erteleme ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Ancak başka olasılıklar da var. Şirket, bu adımı sadece GTA 6'nın artık ne zaman çıkacağını herkesin bildiğini düşünerek atmış olabilir. Öte yandan tasarım değişikliği sırasında söz konusu bilginin artık fazlalık olduğuna karar vermiş, bunun yerine ön sipariş tarihini öne çıkarmak istemiş de olabilir.

Kısacası Rockstar Games'in böyle bir adım atması, GTA 6'yı kesinlikle erteleyeceği anlamına gelmiyor. Özellikle ön siparişler başlamak üzereyken Rockstar cephesinden böyle bir adım gelmesi, şirketin verebileceği en kötü kararlardan biri olur. Kaldı ki Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, geçtiğimiz günlerde bir röportajda oyunun çıkış tarihini bir kez daha doğruladı.

Editörün Yorumu

GTA 6 yerine başka bir oyun olsaydı belki de bu değişiklik kimse tarafından fark edilmeyecekti ama söz konusu Grand Theft Auto VI olunca en küçük detaylar bile hayranlar tarafından yakalanıyor. Haksız da sayılmazlar. GTA serisinin şimdiye kadarki en çok beklenen bu yapım için oldukça zor süreçlerden geçildi.

Oyun daha önce tam iki kez ertelendi. Doğal olarak serinin hayranları üçüncü bir erteleme ihtimaline karşı temkinli. Bu tür değişiklikleri gözden kaçırmıyorlar. Ama kendi düşüncemi söylemem gerekirse ben GTA 6'nın bir daha erteleneceğini zannetmiyorum. Oyunun şu ana kadar çoktan çıkması gerekirdi. Üçüncü bir erteleme hem Rockstar Games hem Take-Two Interactive'e olan güveni yok edecektir. Bunun kolay kolay göze alınacağını düşünmüyorum.