Bu Xiaomi Modellerine Artık Güncelleme Gelmeyecek!
Xiaomi’nin bugüne dek yazılım desteğini sonlandırdığı telefon ve tablet modelleri hangileri? İşte güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi'nin bugüne dek güncelleme desteğini sonlandırdığı Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri hangileri?
- Şirket yazılım desteğini sonlandırdığı modelleri belirli aralıklarla EOL isimli listeye ekliyor.
- Marka yazılım desteğini kaybeden modeller için güvenlik açığı gibi ciddi sorunlar ortaya çıktığında tek seferlik bir istisna yaparak güncelleme yayınlayabiliyor.
Donanımsal açıdan yeni sürümleri çalıştırması pek de mümkün olmayan akıllı telefonların emekli olduğunu biliyoruz. Peki Xiaomi cephesinde durumlar nasıl? İşte Çinli markanın bugüne dek güncelleme desteğini kestiği tüm Xiaomi modelleri!
Güncelleme Desteğini Kaybeden Xiaomi modelleri - Haziran 2026
Xiaomi 2026 itibariyle akıllı telefonlarına 4-5 yıl arasında güncelleme desteği sunuyor. Ancak bu durum eski modeller için pek de geçerli değil diyebiliriz. Zira şirketin EOL isimli bir listesi bulunuyor. Güncelleme desteğini kaybeden modeller buraya ekleniyor. Söz konusu listede yer alan cihazlar şirketten çok ciddi bir durum olmadığı sürece herhangi bir güncelleme almıyor.
Güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi modelleri normal şartlarda herhangi bir Android veya güvenlik güncellemesi almıyor.
Buna bir örnek verecek olursak, Xiaomi 11i, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi K60e, Redmi Note 11 Pro+, Poco F4 ve Poco F4 GT gibi bazı cihazların güncelleme desteği sonlanmasına rağmen güncelleme aldığını söyleyebiliriz. Bunun nedeni ise ilgili modellerde güvenlik açıkları, batarya sorunları, ağ bağlantı problemleri veya sürekli yaşanan uygulama çökmeleri gibi kullanıcı deneyimine zarar veren bazı sorunlar bulunuyordu. Yani marka yazılım desteği bitse bile bu gibi ürünlere kapıyı tam olarak kapatmıyor.
İşte güncelleme desteği biten Xiaomi modelleri;
Xiaomi
- Mi 1
- Mi 2
- Mi 2A
- Mi 3
- Mi 4
- Mi 4S
- Mi 4C
- Mi 5
- Mi 5S
- Mi 5S Plus
- Mi 5C
- Mi 5X
- Mi 6
- Mi 6X
- Mi 8
- Mi 8 Lite
- Mi 8 SE
- Mi 8 UD
- Mi 8 Pro
- Mi 8 Explore Edition
- Mi 9
- Mi 9 Lite
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9T Pro
- Mi 9 SE
- Mi CC9
- Mi CC9e
- Mi CC9 Pro
- Mi Note
- Mi Note 2
- Mi Note 3
- Mi Note Pro
- Mi MIX
- Mi MIX 2
- Mi MIX 2S
- Mi MIX 3
- Mi MIX 4
- Mi MIX Fold
- Mi Max
- Mi Max 2
- Mi Max 3
- Mi A1
- Mi A2
- Mi A2 Lite
- Mi A3
- Mi Pad
- Mi Pad 2
- Mi Pad 3
- Mi Pad 4
- Mi Pad 4 Plus
- Mi Play
- Mi Note 10
- Mi Note 10 Lite
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 10S
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- Mi 10 Lite
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 11
- Mi 11 Pro
- Mi 11 Ultra
- Mi 11 Lite
- Mi 11 Lite 5G
- Mi 11 Lite 5G NE
- Mi 11i
- Mi 11X Pro
- Mi 11 LE
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11T Pro
- Xiaomi 12X
- Xiaomi Civi
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro
Redmi
- Redmi 1
- Redmi 1S
- Redmi 2
- Redmi 2A
- Redmi 3
- Redmi 3S
- Redmi 3X
- Redmi 4
- Redmi 4X
- Redmi 4A
- Redmi 5
- Redmi 5 Plus
- Redmi 5A
- Redmi 6
- Redmi 6A
- Redmi 6 Pro
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 8A Dual
- Redmi 9
- Redmi 9A
- Redmi 9C
- Redmi 9T
- Redmi 10
- Redmi 10A
- Redmi 10C
- Redmi 10 Power
- Redmi 10 Prime
- Redmi Note 1
- Redmi Note 1S
- Redmi Note 2
- Redmi Note 2 Pro
- Redmi Note 3
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5A
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7S
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 10
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 Lite
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11 Pro+
- Redmi Note 11T
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi K20
- Redmi K20 Pro
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K30S Ultra
- Redmi K40
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K40S
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi K50G
- Redmi K50i
- Redmi K60
- Redmi K60E
- Redmi Go
- Redmi Pro
- Redmi S2
- Redmi Y2
- Redmi Y3
- Redmi Pad
- Redmi A1
- Redmi A1+
- Redmi A2
- Redmi A2+
POCO
- POCO F1
- POCO X2
- POCO X3
- POCO X3 NFC
- POCO X3 Pro
- POCO X3 GT
- POCO X4 GT
- POCO X4 Pro 5G
- POCO F2 Pro
- POCO F3
- POCO F3 GT
- POCO F4
- POCO F4 GT
- POCO M2 Pro
- POCO M3
- POCO M3 Pro 5G
- POCO M4 Pro
- POCO M4 Pro 5G
- POCO M5
- POCO M5s
- POCO C31
- POCO C40
- POCO C50
- POCO C51
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Editörün Yorumu
Xiaomi'nin bazı modellerde güncelleme desteği bitse bile yeni güncellemeler yayınlaması çok olumlu bir gelişme. Zira bu durum şirketin emekli edilen cihazlarını göz ardı etmemesi şeklinde yorumlanabilir. Ancak yine de güncelleme desteğini kaybeden modellerin normal şartlarda herhangi bir Android veya güvenlik güncellemesi almayacağını söyleyebiliriz.