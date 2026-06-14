Xiaomi'nin Güçlü İşlemcili Amiral Gemisi Ortaya Çıktı! 120Hz Ekranı Var

Geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunulan Xiaomi 17 serisi teknik özellikleriyle ve tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Çinli marka bu kapsamda bir süredir Xiaomi 18 ailesi üzerinde mesai harcıyor. Son gelişmeler ise serinin standart modelinin tanıtım öncesi çok önemli bir eşiği aştığını gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi 18 Hangi Platformda Göründü

Xiaomi 18 kısa bir süre önce 2611FPNFAR, 2611FPNFAG, 2611FPNFAI ve M154FF model numaralarıyla GSMA veritabanında ortaya çıktı. Akıllı telefonun model numaralarına inceleyecek olursak sırasıyla Çin, Hindistan, Japonya ve global sürümlerine işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bunun dışında söz konusu gelişme maalesef cihazın herhangi bir özelliğini doğrulamıyor.

Xiaomi 18'in GSMA Platformunda Görünmesi Ne Anlama Geliyor?

Akıllı telefonlar geliştirme süreçlerinde çeşitli onay aşamalarından geçiyor. Bu aşamaların her birinin farklı bir anlamı var. Xiaomi 18'in GSMA platformunda görünmesi ise seri üretiminin birkaç ay içerisinde başlayacağı şeklinde yorumlanabilir. Bu da ürünün çok yakında kullanıcıların beğenisine sunulacağı anlamına geliyor.

Xiaomi 18'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

6,4 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

Xiaomi 18 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Çinli markadan şu ana dek Xiaomi 18 serisinin tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak bir önceki neslin geçen yılın eylül ayında tanıtıldığını biliyoruz. Xiaomi yüksek ihtimalle yeni seride de selefinin tanıtım takvimini takip edecek. Yani Xiaomi 18 muhtemelen eylül ayında piyasaya sürülecek. Tabii yine de markanın resmi duyurusunu beklemek daha mantıklı olacaktır.

Xiaomi ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Bu nedenle şirketin çoğu ürünü Türkiye'de satışa çıkıyor. Geçen yıl piyasaya sürülen Xiaomi 17 de ülkemizde piyasaya sürüldü. Bu nedenle bu yılın sonlarına doğru tanıtılması beklenen Xiaomi 18'in de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye pazarında satışa çıkma ihtimali bulunuyor.

Xiaomi 18 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

An itibariyla markanın resmi web sitesini kontrol ettiğimizde Xiaomi 17'nin 74.999 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını görebiliyoruz. Xiaomi 18 daha güçlü özelliklere sahip olacağından çok yüksek ihtimalle 76.999 TL civarında bir fiyata sahip olması çok da sürpriz olmaz.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18'in GSMA'da görünmesini dikkate aldığımda tanıtımın çok yakında yapılacağını söyleyebilirim. Yukarıda da bahsettiğim üzere akıllı telefonun bu yılın eylül veya en geç ekim ayında tanıtılacağını düşünüyorum. Ancak dürüst olmam gerekirse yeni seride standart modelden ziyade Pro versiyonlarını merakla bekliyorum. Pro sürümleri arka panelindeki ikinci ekranlarıyla fazlasıyla ilgimi çekiyor.