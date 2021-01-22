Hackerlar Koronavirüs Aşı Belgelerini Sızdırdı

Avrupa Birliği için ilaçları değerlendiren ve onaylayan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), geçen ay bir siber saldırıya uğramıştı ve Covid-19 ile ilgili belgeler çalınmıştı. Avrupa İlaç Ajansı belgelerin bir kısmının siber suçlular tarafından online olarak yayınlandığını açıkladı.

Siber güvenlik kuruluşu ESET tarafından konu hakkında araştırma yapıldı.

Koronavirüs Belgeleri Sızdırıldı!

Avrupa İlaç Ajansı, tarafından yapılan açıklamda şu cümlelere yer verildi:

"EMA’ya yapılan siber saldırıyla ilgili devam etmekte olan soruşturmaya göre, Covid-19 ilaçları ve aşılarıyla ilgili üçüncü taraflara ait bazı belgelere yasa dışı şekilde erişim sağlanmış ve bu belgeler internete sızdırılmıştır. Bu konuda emniyet yetkilileri gerekeni yapacaktır."

ESET tarafından gelen bilgiye göre, sızan belgeler muhtemelen aşı üzerinde çalışan şirketlere ait belgeler. Ajans, sistemlerinin çalışmakta olduğunu, aşıyla ilgili onay ve değerlendirme çizelgesinde bir aksama olmadığını belirtiyor. Merkezi Hollanda’da bulunan ajans, ilk olarak 9 Aralık 2020 tarihinde bilinmeyen bir kaynaktan gelen bir siber sorun yaşadığını duyurmuştu. Ardından belgelerin sızdığı ortaya çıktı. Yürütülen soruşturmaya göre, veri ihlali bir IT uygulamasıyla sınırlı. Tehdidi düzenleyenler, doğrudan Covid-19 ilaçlarını ve aşılarını içeren bilgiyi hedef almış.

Hangi Veriler Sızdırıldı?

Ele geçirilen verilerin e-posta ekran görüntülerini, EMA görevli yorumlarını, Word belgelerini, PDF’leri ve PowerPoint sunumlarını içerdiği aktarılıyor. Durumdan etkilenen şirketler, olayla ilgili olarak bilgilendirilmiş durumda olduğu da belirtilmekte.

Siber güvenlik kuruluşu ESET, Covid-19 aşıları ve ilaçlarıyla ilgili siber saldırılarla veya dolandırıcılık girişimleriyle birçok defa karşılaşacağımız uyarısında bulundu. Dünya genelinde tüm emniyet kuruluşları, aşılamanın başlamasını fırsat bilerek para kazanmak isteyen siber suçlular ve dolandırıcılar konusunda alarma geçmiş durumda.

ABD Hazine Bakanlığı, aşı sırasında öne geçirmek için yapılabilecek yanıltıcı teklifler gibi, suçluların Covid -19 aşılama sürecini suistimal etme girişimlerinde bulunabileceği konusunda ciddi bir uyarı yayınlayan kurumlardan biri.

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.