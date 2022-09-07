ESET NOD32 Antivirus 2022, Windows ve Android cihazları koruyan hızlı antivirüs programıdır.

Can Erdil Şentürk - 18 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ESET NOD32 Antivirus 2022, Windows PC kullanıcıları için hızlı ve hafif, günlük kullanım için ideal temel antivirüs programıdır.

NOD32 Antivirus 2022, bilgisayar korsanlarına, fidye yazılımlarına ve kimlik avına karşı koruma sağlayan gelişmiş antivirüs programı. Virüsler, solucanlar, casus yazılımlar, fidye yazılımları dahil her türlü kötü amaçlı yazılımdan korumasının yanı sıra sistemi yavaşlatmadan gerçek zamanlı üstün korumayı sürdürmesi, oyun oynarken veya bir uygulama tam ekran modunda çalışırken sistem güncellemeleri ve rahatsız edici açılır pencereleri engellemesi ile diğer geleneksel antivirüs programlarından ayrılıyor. En iyi antivirüs programlarından ESET NOD32 Antivirus 2022'yi 30 gün ücretsiz denemek için yukarıdaki ESET NOD32 Antivirus İndir butonuna tıklayabilirsiniz. ESET NOD32 Antivirus 15.0 sürümü, Windows 11 ve yeni Windows güvenlik özellikleriyle uyumlu.

ESET NOD32 Antivirüs 2022 Yenilikleri

Yapay zeka, makine öğrenimi, bulut tabanlı dosya itibar sistemi gibi en gelişmiş teknolojileri kullanan, bağımsız değerlendirme kuruluşlarından ödül alarak sektördeki en iyi şirketler arasına girmeyi başaran ESET’in ödüllü, efsanevi antivirüs programı NOD32 Antivirus, 2022 sürümde daha da geliştirildi.

ESET Home (eski adıyla myESET), ev kullanıcılarının ESET ürünlerinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak amacıyla çeşitli özelliklere bağlanır. Cihaz Yönetimi, ESET Home hesabınıza bağlı ESET programlarının yüklü olduğu cihazlarla veya hesabınız tarafından yönetilen lisanslarla etkinleştirilen cihazlarla ilgili bilgilere erişmenize olanak tanır. Ayrıca herhangi bir cihazdaki ESET ürününü devre dışı bırakmanızı sağlar. Lisans Yönetimi, lisans durumu, lisans son kullanım tarihi, etkinleştirilen cihaz sayısı, lisans aşırı kullanımı, süresi dolan lisans uyarılarına ilişkin önemli bilgileri görmenize olanak tanır. Ana Bilgisayar Tabanlı Saldırı Önleme Sistemi (HIPS), gelişmiş zararlı yazılım ekleme teknikleri tarafından değiştirilebilen bellek bölgelerini tarar. ESET NOD32 Antivirüs 15.0 ile gelen yenilikler arasında.

ESET NOD32 Antivirus Özellikleri

Efsanevi NOD32 Antivirüs: Sizi virüsler, fidye yazılımı, solucanlar ve casus yazılım dahil olmak üzere her türlü kötü amaçlı yazılıma karşı korur. Ödüllü koruma: Bağımsız değerlendiriciler, ESET’i sektörün en iyileri arasına koydu. Virus Bulletin’in VB100 ödüllerinin rekor sayılarıyla da görülüyor. Bilgisayar kaynaklarını az kullanır: Bilgisayarınızın tüm gücünün keyfini çıkarın. Oynayın, çalışın ve yavaşlama olmadan internette gezinin. En son teknoloji: Gelişmiş Makine Öğrenimi, DNA tespitleri ve bulut tabanlı itibar sistemi, ESET’in 13 Ar-Ge merkezinde geliştirilen en son araçlardan sadece birkaçıdır. Kesintisiz oyun ve videolar: Oyun oynarken veya tam ekran modunda bir programı çalıştırırken sistem güncellemeleri veya can sıkıcı açılır pencereler yok.

Antivirüs ve Antispyware : Her tür çevrimiçi ve çevrimdışı tehdide karşı proaktif koruma sağlar ve kötü amaçlı yazılımların diğer kullanıcılara yayılmasını önler.

: Her tür çevrimiçi ve çevrimdışı tehdide karşı proaktif koruma sağlar ve kötü amaçlı yazılımların diğer kullanıcılara yayılmasını önler. Kimlik Avına Karşı Koruma : Gizliliğinizi ve değerli şeylerinizi kullanıcı adları, şifreler veya banka bilgileri gibi hassas bilgileri alan veya görünüşte saygın kaynaklardan sahte haberler çıkartan dolandırıcı web sitelerine karşı korur. Sizi homoglif saldırılardan (linklerdeki karakterleri değiştirme)

: Gizliliğinizi ve değerli şeylerinizi kullanıcı adları, şifreler veya banka bilgileri gibi hassas bilgileri alan veya görünüşte saygın kaynaklardan sahte haberler çıkartan dolandırıcı web sitelerine karşı korur. Sizi homoglif saldırılardan (linklerdeki karakterleri değiştirme) Gelişmiş Makine Öğrenimi (Geliştirildi) : DNA tespitleri ve bulut tabanlı itibar sistemi, ESET’in 13 Ar-Ge merkezinde geliştirilen en son araçlardan sadece birkaçıdır.

: DNA tespitleri ve bulut tabanlı itibar sistemi, ESET’in 13 Ar-Ge merkezinde geliştirilen en son araçlardan sadece birkaçıdır. Exploit Önleyici (Geliştirildi) Virüsten koruma algılamasından kaçmak için özel olarak tasarlanmış saldırıları engeller ve kilit ekranlarını ve fidye yazılımlarını ortadan kaldırır. Java tabanlı yazılımlar dahil olmak üzere web tarayıcıları, PDF okuyucuları ve diğer uygulamalara yönelik saldırılara karşı koruma sağlar.

Virüsten koruma algılamasından kaçmak için özel olarak tasarlanmış saldırıları engeller ve kilit ekranlarını ve fidye yazılımlarını ortadan kaldırır. Java tabanlı yazılımlar dahil olmak üzere web tarayıcıları, PDF okuyucuları ve diğer uygulamalara yönelik saldırılara karşı koruma sağlar. Gelişmiş Bellek Tarayıcı : Etkinliğini gizlemek için birden çok şifreleme katmanı kullanan kalıcı kötü amaçlı yazılımların gelişmiş şekilde algılanmasını sağlar.

: Etkinliğini gizlemek için birden çok şifreleme katmanı kullanan kalıcı kötü amaçlı yazılımların gelişmiş şekilde algılanmasını sağlar. Buluttan Güç Alan Tarama : ESET Live Grid dosya itibar veritabanına dayalı olarak güvenli dosyalarınızı beyaz listeye ekleyerek taramaları hızlandırır. ESET’in bulut tabanlı itibar sistemiyle karşılaştırarak bilinmeyen kötü amaçlı yazılımları davranışına göre proaktif olarak durdurmaya yardımcı olur.

: ESET Live Grid dosya itibar veritabanına dayalı olarak güvenli dosyalarınızı beyaz listeye ekleyerek taramaları hızlandırır. ESET’in bulut tabanlı itibar sistemiyle karşılaştırarak bilinmeyen kötü amaçlı yazılımları davranışına göre proaktif olarak durdurmaya yardımcı olur. Dosyalar İndirilirken Tarama : İndirme işlemi sırasında arşiv dosyaları gibi belirli dosya türlerini tarayarak tarama süresini azaltır.

: İndirme işlemi sırasında arşiv dosyaları gibi belirli dosya türlerini tarayarak tarama süresini azaltır. Boşta Durum Taraması : Bilgisayarınız kullanımda değilken derinlemesine tarama yaparak sistem performansına yardımcı olur. Olası etkin olmayan tehditleri zarar vermeden önce tespit etmeye yardımcı olur.

: Bilgisayarınız kullanımda değilken derinlemesine tarama yaparak sistem performansına yardımcı olur. Olası etkin olmayan tehditleri zarar vermeden önce tespit etmeye yardımcı olur. Aygıt Kontrolü : Özel verilerinizin yetkisiz olarak harici bir aygıta kopyalanmasını önler. Depolama ortamını (CD, DVD, USB stick, disk depolama aygıtları) engellemenizi sağlar. Bluetooth, FireWire ve seri/paralel bağlantı noktaları üzerinden bağlanan aygıtları engellemenizi sağlar.

: Özel verilerinizin yetkisiz olarak harici bir aygıta kopyalanmasını önler. Depolama ortamını (CD, DVD, USB stick, disk depolama aygıtları) engellemenizi sağlar. Bluetooth, FireWire ve seri/paralel bağlantı noktaları üzerinden bağlanan aygıtları engellemenizi sağlar. Host Tabanlı Saldırı Önleme Sistemi (HIPS) ( Geliştirildi ): Davranışsal algılamaya odaklanarak sistemin davranışını daha detaylı olarak özelleştirmenizi sağlar. Güvenlik durumunuza ince ayar yapmak için sistem kaydı, etkin işlemler ve programlar için kurallar belirleme seçeneği sunar.

(HIPS) ( ): Davranışsal algılamaya odaklanarak sistemin davranışını daha detaylı olarak özelleştirmenizi sağlar. Güvenlik durumunuza ince ayar yapmak için sistem kaydı, etkin işlemler ve programlar için kurallar belirleme seçeneği sunar. Script Tabanlı Saldırı Koruması : Windows PowerShell’den yararlanmaya çalışan kötü amaçlı komut dosyalarıyla yapılan saldırıları algılar. Ayrıca tarayıcınız üzerinden saldırabilecek kötü amaçlı JavaScript’leri de algılar. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer ve Microsoft Edge tarayıcılarının tümü desteklenmektedir.

: Windows PowerShell’den yararlanmaya çalışan kötü amaçlı komut dosyalarıyla yapılan saldırıları algılar. Ayrıca tarayıcınız üzerinden saldırabilecek kötü amaçlı JavaScript’leri de algılar. Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer ve Microsoft Edge tarayıcılarının tümü desteklenmektedir. Fidye Yazılımı Koruması : Kişisel verilerinizi kilitleyen ve ardından kilidi açmak için fidye ödemenizi isteyen kötü amaçlı yazılımları engeller.

: Kişisel verilerinizi kilitleyen ve ardından kilidi açmak için fidye ödemenizi isteyen kötü amaçlı yazılımları engeller. UEFI Tarayıcı : UEFI sistem arabirimine sahip sistemlerde daha Windows başlamadan bilgisayarınıza saldıran tehditlere karşı koruma sağlar.

: UEFI sistem arabirimine sahip sistemlerde daha Windows başlamadan bilgisayarınıza saldıran tehditlere karşı koruma sağlar. WMI Tarayıcı (YENİ) : Windows ortamında aygıtları ve uygulamaları yöneten bir dizi araç olan Windows Yönetim Araçları’nda veri olarak gömülü virüslü dosyalara veya kötü amaçlı yazılımlara ilişkin kaynakları arar.

: Windows ortamında aygıtları ve uygulamaları yöneten bir dizi araç olan Windows Yönetim Araçları’nda veri olarak gömülü virüslü dosyalara veya kötü amaçlı yazılımlara ilişkin kaynakları arar. Sistem Kayıt Defteri Tarayıcı (YENİ) : Windows Sistem Kayıt Defterine veri olarak gömülmüş virüslü dosyalar veya kötü amaçlı yazılım kaynaklarını arar, Microsoft Windows işletim sistemi ve kayıt defterini kullanmayı tercih eden uygulamalar için düşük düzeyli ayarları saklayan hiyerarşik bir veritabanı.

: Windows Sistem Kayıt Defterine veri olarak gömülmüş virüslü dosyalar veya kötü amaçlı yazılım kaynaklarını arar, Microsoft Windows işletim sistemi ve kayıt defterini kullanmayı tercih eden uygulamalar için düşük düzeyli ayarları saklayan hiyerarşik bir veritabanı. Ufak Sistem Kullanım Alanı : Yüksek performansı sürdürür ve donanım ömrünü uzatır. Her tür sistem ortamına uyum sağlar. Son derece küçük güncelleme paketleriyle internet bant genişliğinden tasarruf sağlar.

: Yüksek performansı sürdürür ve donanım ömrünü uzatır. Her tür sistem ortamına uyum sağlar. Son derece küçük güncelleme paketleriyle internet bant genişliğinden tasarruf sağlar. Oyuncu Modu : ESET Smart Security Premium, herhangi bir program tam ekranda çalıştırıldığında otomatik olarak sessiz moda geçer. Oyun, video, fotoğraf veya sunumlar için kaynakları korumak amacıyla sistem güncellemeleri ve bildirimleri ertelenir.

: ESET Smart Security Premium, herhangi bir program tam ekranda çalıştırıldığında otomatik olarak sessiz moda geçer. Oyun, video, fotoğraf veya sunumlar için kaynakları korumak amacıyla sistem güncellemeleri ve bildirimleri ertelenir. Taşınabilir Bilgisayar Desteği : Sistem kaynaklarını korumak için tüm etkin olmayan açılır pencereleri, güncellemeleri ve sistem tüketen etkinlikleri erteler, böylece daha uzun süre çevrimiçi kalabilir ve fişsiz kullanabilirsiniz.

: Sistem kaynaklarını korumak için tüm etkin olmayan açılır pencereleri, güncellemeleri ve sistem tüketen etkinlikleri erteler, böylece daha uzun süre çevrimiçi kalabilir ve fişsiz kullanabilirsiniz. Tek Tık Çözüm : Koruma durumunuzu görüntülemenizi ve tüm ekranlardan en sık kullanılan araçlara erişmenizi sağlar. Olası sorunlara kapsamlı, tek tıklamayla çözümler sunar.

: Koruma durumunuzu görüntülemenizi ve tüm ekranlardan en sık kullanılan araçlara erişmenizi sağlar. Olası sorunlara kapsamlı, tek tıklamayla çözümler sunar. Sorunsuz Ürün Yükseltmesi : Sürekli yüksek düzeyde güvenlik için yeni koruma teknolojilerinden kullanılabilir hale gelir gelmez yararlanın.

: Sürekli yüksek düzeyde güvenlik için yeni koruma teknolojilerinden kullanılabilir hale gelir gelmez yararlanın. Gelişmiş Kullanıcılar İçin Ayarlar : İhtiyaçlarınıza uyacak kapsamlı güvenlik ayarları sunar. Maksimum tarama derinliği tanımlamanıza, daha fazlasını taramanıza izin verir.

: İhtiyaçlarınıza uyacak kapsamlı güvenlik ayarları sunar. Maksimum tarama derinliği tanımlamanıza, daha fazlasını taramanıza izin verir. ESET SysInspector : Güvenlik ve uyumluluk sorunlarından kritik bilgileri yakalayan gelişmiş bir teşhis aracıdır.

: Güvenlik ve uyumluluk sorunlarından kritik bilgileri yakalayan gelişmiş bir teşhis aracıdır. Güvenlik Raporu: ESET’in sizi nasıl koruduğuna (algılanan tehditler, engellenen web sayfaları, istenmeyen e-postalar) dair aylık bilgilendirme