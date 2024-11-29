Hatayspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Hatayspor ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Hatayspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Hatayspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Hatayspor - Beşiktaş Maç Linki
Hatayspor - Beşiktaş maçı 2 Aralık Pazartesi saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.
Maçın hakemi Kadir Sağlam olacak. 1. yardımcı hakem görevini Furkan Ürün, 2. yardımcı hakem görevini ise Anıl Usta üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Ömer Faruk Turtay yapacak.
"Hatayspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Hatayspor - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Bodrum Stadyumu'nda oynanacak maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS 2'dir.
Galatasaray - Eyüpspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Galatasaray - Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? GS - Eyüpspor maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Hatayspor - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları
Hatayspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Hatayspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- BATI ALT: 1.500 TL
- BATI ÜST: 1.250 TL
- MARATON ALT: 1.000 TL
- MARATON ÜST: 800 TL
- GÜNEY KALE ARKASI ALT-ÜST: 600 TL
- KUZEY KALE ARKASI ALT: 600 TL
Fenerbahçe - Gaziantep FK Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? FB - Gaziantep FK maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Hatayspor - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Hatayspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Hatayspor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mert
- Svensson
- Paulista
- Uduokhai
- Masuaku
- Gedson
- Ndour
- Joao Mario
- Rafa Silva
- Rashica
- Immobile
Hatayspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Erce Kardeşler
- G. Kilama
- F. Calvo
- Recep Burak Yılmaz
- Cemali Sertel
- Abdulkadir Parmak
- F. Bamgboye
- L. Diack
- Görkem Sağlam
- C. Strandberg
- J. Fernandes
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Hatayspor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.