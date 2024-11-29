Hatayspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Hatayspor ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Hatayspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Hatayspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Hatayspor - Beşiktaş Maç Linki

Hatayspor - Beşiktaş maçı 2 Aralık Pazartesi saat 20.00'de oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

Maçın hakemi Kadir Sağlam olacak. 1. yardımcı hakem görevini Furkan Ürün, 2. yardımcı hakem görevini ise Anıl Usta üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Ömer Faruk Turtay yapacak.

"Hatayspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Hatayspor - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Bodrum Stadyumu'nda oynanacak maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS 2'dir.

Hatayspor - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları

Hatayspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Hatayspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde:

BATI ALT: 1.500 TL

1.500 TL BATI ÜST: 1.250 TL

1.250 TL MARATON ALT: 1.000 TL

1.000 TL MARATON ÜST: 800 TL

800 TL GÜNEY KALE ARKASI ALT-ÜST: 600 TL

600 TL KUZEY KALE ARKASI ALT: 600 TL

Hatayspor - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Hatayspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Hatayspor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert

Svensson

Paulista

Uduokhai

Masuaku

Gedson

Ndour

Joao Mario

Rafa Silva

Rashica

Immobile

Hatayspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Erce Kardeşler

G. Kilama

F. Calvo

Recep Burak Yılmaz

Cemali Sertel

Abdulkadir Parmak

F. Bamgboye

L. Diack

Görkem Sağlam

C. Strandberg

J. Fernandes

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Hatayspor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.