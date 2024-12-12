Holding Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?

Holding yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, oyuncu kadrosunda Mustafa Üstündağ ve Erdal Özyağcılar dahil pek çok ismin yer aldığı yeni diziyi izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor.

Bu rehberde Holding hangi gün yayınlanıyor sorusu dahil olmak üzere dizi ile ilgili birçok soruyu yanıtlayacağız. İşte ilk bölümüyle birlikte büyük beğeni toplayan yeni diziye dair detaylar!

Holding Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri

Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding dizisinin 1. bölümü 5 Aralık 2024 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Dizinin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Holding 2. bölüm tarihi: 12 Aralık 2024

12 Aralık 2024 Holding 3. bölüm tarihi: 19 Aralık 2024

19 Aralık 2024 Holding 4. bölüm tarihi: 26 Aralık 2024

26 Aralık 2024 Holding 5. bölüm tarihi: 2 Ocak 2025

2 Ocak 2025 Holding 6. bölüm tarihi: 9 Ocak 2025

9 Ocak 2025 Holding 7. bölüm tarihi: 16 Ocak 2025

16 Ocak 2025 Holding 8. bölüm tarihi: 23 Ocak 2025

23 Ocak 2025 Holding 9. bölüm tarihi: 30 Ocak 2025

30 Ocak 2025 Holding 10. bölüm tarihi: 6 Şubat 2025

6 Şubat 2025 Holding 11. bölüm tarihi: 13 Şubat 2025

13 Şubat 2025 Holding 12. bölüm tarihi: 20 Şubat 2025

20 Şubat 2025 Holding 13. bölüm tarihi: 27 Şubat 2025

27 Şubat 2025 Holding 14. bölüm tarihi: 6 Mart 2025

6 Mart 2025 Holding 15. bölüm tarihi: 13 Mart 2025

Holding Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor?

Yeni bölümü büyük bir merak içerisinde beklenen Holding dizisi perşembe günleri yayınlanıyor.

Holding Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Holding dizisi ATV'de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.

Holding Dizisi 2. Bölüm Fragmanı

Holding Dizisi Konusu

Çok zengin bir iş insanı olan Osman Altınordu'nun yıllar sonra Aydan isimli bir kızı daha olduğu ortaya çıkar. Aydan'ın gelmesi ile birlikte Altınordu ailesinin gerçek yüzleri ortaya çıkar ve bir taht kavgası başlar.

Holding Dizisi Oyuncuları

Erdal Özyağcılar

Tuğba Sunguroğlu

Caner Topçu

Mustafa Üstündağ

Öznur Serçeler

Melisa Döngel

Şebnem Hassanisoughi

Kayra Şenocak

Ozan Gözel

Gün Koper

Ali İl

Zeynep Özyağcılar

Sadi Celil Cengiz

Filiz Tacbaş

Atsız Karaduman

Macit Koper

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