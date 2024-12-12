Holding Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman?
Holding yeni bölüm ne zaman? Erdal Özyağcılar'ın yeni dizisi hangi gün yayınlanıyor? Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Holding yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, oyuncu kadrosunda Mustafa Üstündağ ve Erdal Özyağcılar dahil pek çok ismin yer aldığı yeni diziyi izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor.
Bu rehberde Holding hangi gün yayınlanıyor sorusu dahil olmak üzere dizi ile ilgili birçok soruyu yanıtlayacağız. İşte ilk bölümüyle birlikte büyük beğeni toplayan yeni diziye dair detaylar!
Holding Dizisi Yeni Bölüm Tarihleri
Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding dizisinin 1. bölümü 5 Aralık 2024 tarihinde izleyiciler ile buluştu. Dizinin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Holding 2. bölüm tarihi: 12 Aralık 2024
- Holding 3. bölüm tarihi: 19 Aralık 2024
- Holding 4. bölüm tarihi: 26 Aralık 2024
- Holding 5. bölüm tarihi: 2 Ocak 2025
- Holding 6. bölüm tarihi: 9 Ocak 2025
- Holding 7. bölüm tarihi: 16 Ocak 2025
- Holding 8. bölüm tarihi: 23 Ocak 2025
- Holding 9. bölüm tarihi: 30 Ocak 2025
- Holding 10. bölüm tarihi: 6 Şubat 2025
- Holding 11. bölüm tarihi: 13 Şubat 2025
- Holding 12. bölüm tarihi: 20 Şubat 2025
- Holding 13. bölüm tarihi: 27 Şubat 2025
- Holding 14. bölüm tarihi: 6 Mart 2025
- Holding 15. bölüm tarihi: 13 Mart 2025
Holding Dizisi Hangi Gün Yayınlanıyor?
Yeni bölümü büyük bir merak içerisinde beklenen Holding dizisi perşembe günleri yayınlanıyor.
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Holding Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor?
Holding dizisi ATV'de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.
Holding Dizisi 2. Bölüm Fragmanı
Holding Dizisi Konusu
Çok zengin bir iş insanı olan Osman Altınordu'nun yıllar sonra Aydan isimli bir kızı daha olduğu ortaya çıkar. Aydan'ın gelmesi ile birlikte Altınordu ailesinin gerçek yüzleri ortaya çıkar ve bir taht kavgası başlar.
Holding Dizisi Oyuncuları
- Erdal Özyağcılar
- Tuğba Sunguroğlu
- Caner Topçu
- Mustafa Üstündağ
- Öznur Serçeler
- Melisa Döngel
- Şebnem Hassanisoughi
- Kayra Şenocak
- Ozan Gözel
- Gün Koper
- Ali İl
- Zeynep Özyağcılar
- Sadi Celil Cengiz
- Filiz Tacbaş
- Atsız Karaduman
- Macit Koper
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