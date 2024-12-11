Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, İsmail Hacıoğlu'nun yeni dizisini beğenen çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde ilk bölümüyle itibaren büyük beğeni toplayan diziye dair merak dilen soruları cevaplayacağız.

Sen Ağlama İstanbul Yeni Bölüm Tarihleri

Senaristliğini Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay'ın yaptığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin ilk bölümü 10 Aralık 2024 izleyiciler ile buluştu. Dizinin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Sen Ağlama İstanbul 2. bölüm tarihi: 17 Aralık 2024

17 Aralık 2024 Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm tarihi: 24 Aralık 2024

24 Aralık 2024 Sen Ağlama İstanbul 4. bölüm tarihi: 31 Aralık 2024

31 Aralık 2024 Sen Ağlama İstanbul 5. bölüm tarihi: 7 Ocak 2025

7 Ocak 2025 Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm tarihi: 14 Ocak 2025

14 Ocak 2025 Sen Ağlama İstanbul 7. bölüm tarihi: 21 Ocak 2025

21 Ocak 2025 Sen Ağlama İstanbul 8. bölüm tarihi: 28 Ocak 2025

28 Ocak 2025 Sen Ağlama İstanbul 9. bölüm tarihi: 4 Şubat 2025

4 Şubat 2025 Sen Ağlama İstanbul 10. bölüm tarihi: 11 Şubat 2025

11 Şubat 2025 Sen Ağlama İstanbul 11. bölüm tarihi: 18 Şubat 2025

18 Şubat 2025 Sen Ağlama İstanbul 12. bölüm tarihi: 25 Şubat 2025

25 Şubat 2025 Sen Ağlama İstanbul 13. bölüm tarihi: 4 Mart 2025

4 Mart 2025 Sen Ağlama İstanbul 14. bölüm tarihi: 11 Mart 2025

11 Mart 2025 Sen Ağlama İstanbul 15. bölüm tarihi: 18 Mart 2025

Sen Ağlama İstanbul Hangi Gün Yayınlanıyor?

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği Sen Ağlama İstanbul dizisi salı günleri yayınlanıyor.

Sen Ağlama İstanbul Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Sen Ağlama İstanbul Star TV'de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube veya PuhuTV uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.

Sen Ağlama İstanbul 2. Bölüm Fragmanı

Sen Ağlama İstanbul Konusu

Tıp fakültesinde okuyan Şehrazat'ın sevgilisi Ferhat suçsuz yere idama mahkûm edilir. Bu olay, Şehrazat ile Ferhat'ın tüm hayatını altüst eder. Dizi, sevgilisini kurtarmaya çalışan Şehrazat'ın hikâyesini konu alıyor.

Sen Ağlama İstanbul Oyuncuları

İsmail Hacıoğlu

Simay Barlas

Aytaç Şaşmaz

Burcu Cavrar

Mehmet Çevik

Ayşegül Ünsal

Şehsuvar Aktaş

Özlem Tokaslan

Pınar Çağlar Gençtürk

Mert Denizmen

Yağmur Özbasmacı

Gökhan Bekletenler

Buse Giriftinoğlu

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