Sen Ağlama İstanbul Yeni Bölüm Ne Zaman?
Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm ne zaman? İsmail Hacıoğlu'nun yeni dizisi hangi gün yayınlanıyor? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı, İsmail Hacıoğlu'nun yeni dizisini beğenen çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde ilk bölümüyle itibaren büyük beğeni toplayan diziye dair merak dilen soruları cevaplayacağız.
Sen Ağlama İstanbul Yeni Bölüm Tarihleri
Senaristliğini Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay'ın yaptığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin ilk bölümü 10 Aralık 2024 izleyiciler ile buluştu. Dizinin yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Sen Ağlama İstanbul 2. bölüm tarihi: 17 Aralık 2024
- Sen Ağlama İstanbul 3. bölüm tarihi: 24 Aralık 2024
- Sen Ağlama İstanbul 4. bölüm tarihi: 31 Aralık 2024
- Sen Ağlama İstanbul 5. bölüm tarihi: 7 Ocak 2025
- Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm tarihi: 14 Ocak 2025
- Sen Ağlama İstanbul 7. bölüm tarihi: 21 Ocak 2025
- Sen Ağlama İstanbul 8. bölüm tarihi: 28 Ocak 2025
- Sen Ağlama İstanbul 9. bölüm tarihi: 4 Şubat 2025
- Sen Ağlama İstanbul 10. bölüm tarihi: 11 Şubat 2025
- Sen Ağlama İstanbul 11. bölüm tarihi: 18 Şubat 2025
- Sen Ağlama İstanbul 12. bölüm tarihi: 25 Şubat 2025
- Sen Ağlama İstanbul 13. bölüm tarihi: 4 Mart 2025
- Sen Ağlama İstanbul 14. bölüm tarihi: 11 Mart 2025
- Sen Ağlama İstanbul 15. bölüm tarihi: 18 Mart 2025
Sen Ağlama İstanbul Hangi Gün Yayınlanıyor?
Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği Sen Ağlama İstanbul dizisi salı günleri yayınlanıyor.
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Sen Ağlama İstanbul Hangi Kanalda Yayınlanıyor?
Sen Ağlama İstanbul Star TV'de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube veya PuhuTV uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.
Sen Ağlama İstanbul 2. Bölüm Fragmanı
Sen Ağlama İstanbul Konusu
Tıp fakültesinde okuyan Şehrazat'ın sevgilisi Ferhat suçsuz yere idama mahkûm edilir. Bu olay, Şehrazat ile Ferhat'ın tüm hayatını altüst eder. Dizi, sevgilisini kurtarmaya çalışan Şehrazat'ın hikâyesini konu alıyor.
Sen Ağlama İstanbul Oyuncuları
- İsmail Hacıoğlu
- Simay Barlas
- Aytaç Şaşmaz
- Burcu Cavrar
- Mehmet Çevik
- Ayşegül Ünsal
- Şehsuvar Aktaş
- Özlem Tokaslan
- Pınar Çağlar Gençtürk
- Mert Denizmen
- Yağmur Özbasmacı
- Gökhan Bekletenler
- Buse Giriftinoğlu
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