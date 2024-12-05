Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı, Kanal D'nin yeni dizisini beğenen çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde reyting sıralamalarında zirvede konumlanan diziye dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Uzak Şehir Yeni Bölüm Tarihleri

Uzak Şehir 1. bölüm 11 Kasım tarihinde yayınlandı. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizinin ikinci bölümü 18 Kasım, üçüncü bölümü ise 25 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluştu. Yeni bölüm tarihleri şu şekilde:

Uzak Şehir 1. bölüm tarihi: 11 Kasım 2024

11 Kasım 2024 Uzak Şehir 2. bölüm tarihi: 18 Kasım 2024

18 Kasım 2024 Uzak Şehir 3. bölüm tarihi: 25 Kasım 2024

25 Kasım 2024 Uzak Şehir 4. bölüm tarihi: 2 Aralık 2024

2 Aralık 2024 Uzak Şehir 5. bölüm tarihi: 9 Aralık 2024

9 Aralık 2024 Uzak Şehir 6. bölüm tarihi: 16 Aralık 2024

16 Aralık 2024 Uzak Şehir 7. bölüm tarihi: 23 Aralık 2024

23 Aralık 2024 Uzak Şehir 8. bölüm tarihi: 30 Aralık 2024

30 Aralık 2024 Uzak Şehir 9. bölüm tarihi: 6 Ocak 2025

6 Ocak 2025 Uzak Şehir 10. bölüm tarihi: 13 Ocak 2025

13 Ocak 2025 Uzak Şehir 11. bölüm tarihi: 20 Ocak 2025

20 Ocak 2025 Uzak Şehir 12. bölüm tarihi: 27 Ocak 2025

27 Ocak 2025 Uzak Şehir 13. bölüm tarihi: 3 Şubat 2025

3 Şubat 2025 Uzak Şehir 14. bölüm tarihi: 10 Şubat 2025

10 Şubat 2025 Uzak Şehir 15. bölüm tarihi: 17 Şubat 2025

Uzak Şehir Hangi Gün?

Uzak Şehir dizisi her hafta pazartesi günü Kanal D'de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube veya PuhuTV uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.

Uzak Şehir 5. Bölüm Fragmanı

Uzak Şehir Konusu

Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ölümü ile birlikte altüst olur. Vefat eden kocasının vasiyetini yerine getirmek için cenazeyi Kanada'dan Mardin'e getiren Alya, çocuğu Ali ile birlikte Kanada'ya tekrar dönmek ister. Eşinin ailesi ise Ali'nin Kanada'ya gitmesine izin vermez.

Uzak Şehir Oyuncuları

Ozan Akbaba

Sinem Ünsal

Gonca Cilasun

Müfit Kayacan

Alper Çankaya

Ferit Kaya

Atakan Özkaya

Sahra Şaş

Dilin Döğer

Mine Kılıç

Nazmi Kırık

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