Uzak Şehir Yeni Bölüm Ne Zaman?
Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman çıkacak? Popüler dizinin oyuncuları arasında hangi isimler yer alıyor? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtı, Kanal D'nin yeni dizisini beğenen çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu rehberde reyting sıralamalarında zirvede konumlanan diziye dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
Uzak Şehir Yeni Bölüm Tarihleri
Uzak Şehir 1. bölüm 11 Kasım tarihinde yayınlandı. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizinin ikinci bölümü 18 Kasım, üçüncü bölümü ise 25 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluştu. Yeni bölüm tarihleri şu şekilde:
- Uzak Şehir 1. bölüm tarihi: 11 Kasım 2024
- Uzak Şehir 2. bölüm tarihi: 18 Kasım 2024
- Uzak Şehir 3. bölüm tarihi: 25 Kasım 2024
- Uzak Şehir 4. bölüm tarihi: 2 Aralık 2024
- Uzak Şehir 5. bölüm tarihi: 9 Aralık 2024
- Uzak Şehir 6. bölüm tarihi: 16 Aralık 2024
- Uzak Şehir 7. bölüm tarihi: 23 Aralık 2024
- Uzak Şehir 8. bölüm tarihi: 30 Aralık 2024
- Uzak Şehir 9. bölüm tarihi: 6 Ocak 2025
- Uzak Şehir 10. bölüm tarihi: 13 Ocak 2025
- Uzak Şehir 11. bölüm tarihi: 20 Ocak 2025
- Uzak Şehir 12. bölüm tarihi: 27 Ocak 2025
- Uzak Şehir 13. bölüm tarihi: 3 Şubat 2025
- Uzak Şehir 14. bölüm tarihi: 10 Şubat 2025
- Uzak Şehir 15. bölüm tarihi: 17 Şubat 2025
Uzak Şehir Hangi Gün?
Uzak Şehir dizisi her hafta pazartesi günü Kanal D'de yayınlanıyor. Dizinin tüm bölümlerini YouTube veya PuhuTV uygulaması aracılığıyla ister mobil cihaz ister bilgisayar isterseniz akıllı televizyondan üzerinden izleyebilirsiniz.
Uzak Şehir 5. Bölüm Fragmanı
Uzak Şehir Konusu
Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ölümü ile birlikte altüst olur. Vefat eden kocasının vasiyetini yerine getirmek için cenazeyi Kanada'dan Mardin'e getiren Alya, çocuğu Ali ile birlikte Kanada'ya tekrar dönmek ister. Eşinin ailesi ise Ali'nin Kanada'ya gitmesine izin vermez.
Uzak Şehir Oyuncuları
- Ozan Akbaba
- Sinem Ünsal
- Gonca Cilasun
- Müfit Kayacan
- Alper Çankaya
- Ferit Kaya
- Atakan Özkaya
- Sahra Şaş
- Dilin Döğer
- Mine Kılıç
- Nazmi Kırık
Kızılcık Şerbeti Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtını merak eden kişiler için rehber hazırladık. İşte Kızılcık Şerbeti bölüm tarihleri ve dahası!
Uzak Şehir dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıl bir dizi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.