Aşırı Ucuz Telefon Tanıtıldı: 8 GB RAM ve 6000 mAh Bataryaya Sahip!

2025 yılının nisan ayında iQOO Z10x modelini duyuran iQOO, Z10 Lite 5G isimli yeni bir telefon tanıttı. Uygun fiyat etiketine sahip telefon devasa batarya kapasitesi, suya ve toza karşı dayanıklılık, yüksek RAM kapasitesi ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

iQOO Z10 Lite 5G Özellikleri

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip iQOO Z10 Lite 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 202 gram ağırlığındaki telefon 167,3 x 76,95 x 8,19 mm boyutlarında.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Z10 Lite 5G 4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelen telefonda IP64 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasıın sağlıyor. Telefon ayrıca çift SIM desteğine de sahip. Peki, iQOO Z10 Lite 5G'nin fiyatı ne kadar?

iQOO Z10 Lite 5G Fiyatı