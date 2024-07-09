Honor Magic V3 Özellikleri ve Fiyatı

Honor’un uzun zamandır beklenen Magic V3 modelinin özellikleri açığa çıktı. Canlı görselleri paylaşılan yeni seri akıllı telefon modelinin lansmanına kısa bir süre kaldı. Görsellere bakarak pek çok özelliğini tahmin edebileceğimiz Magic V3 modelinin renk seçenekleri, kamera özellikleri, işlemci seti ve dahası cihaz hakkında merak edilen başlıca konular arasında sıralanıyor.

Ayrıca lansman gününde Magic V3 ile birlikte tanıtılacak uygun fiyatlı bir başka telefon modeli daha mevcut. Bu cihazın adı ise Magic VS3 olarak geçiyor. Bu içerikte Magic V3’ün özellikleri, fiyatı ve Magic VS3 modeli ile ilgili tüm detayları açıklıyoruz!

Honor Magic V3 Özellikleri

Metalik çerçeve ile donatılan cihazda dairesel kamera tasarımı ile dikkat çekiyor.

Bordo ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile görüntülenen cihazın kamera bölümünde sekizgen formunda metalik bir çerçeve kullanılmış.

Bu çerçeve içine yerleştirilen sensör 50 MP çözünürlüklü çekim imkânı sunuyor. Ayrıca bir adet de telefoto kamera bir adet de geniş açı sensör, bu set içinde yer alıyor.

Ürünün en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi yaklaşık 9,7 mm olarak belirtilen bir kalınlığa sahip olması. Bu sayede şimdiye kadarki en ince katlanabilir telefon olacağı belirtilmiş.

Cihazın güç aldığı yonga seti Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 olarak belirtilmiş.

Ses kontrolleri dış kasanın sol tarafında yer alırken güç düğmesi ise sağ tarafta konumlandırılıyor.

Parmak izi sensörü ise Honor Magic V3’ün yan yüzeyinde bulunuyor.

RAM seçeneklerinin en az 16 GB’dan başlaması beklenen telefon dahili hafıza alanında 256, 512 GB ve 1 TB seçenekleri ile geliyor.

5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan modelde 66 W kablolu hızlı şarj imkânı bulunacak.

Honor Magic VS3 Özellikleri

Magic V3 ile birlikte sektörde adı duyulan bir diğer model ise Magic VS3 oldu. Bu cihaz nispeten uygun özellikli bir seçenek olması ile dikkat çekiyor.

Dahili depolama seçeneklerinin 256 GB – 1 TB aralığında farklı alternatiflerden oluşması beklenen cihazın işlemcisi muhtemelen Snapdragon 8s Gen 3 ya da 8 Gen 2 olacak.

Kamera setine ilişkin detaylı bir bilgi henüz bulunmuyor.

Honor Magic V3 ve VS3 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

12 Temmuz’da lansmanı gerçekleşecek olan telefonun fiyatına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Lansman sonrası yurtdışı satış fiyatının kesin bir biçimde duyurulması bekleniyor.

Şimdilik yapılan tahminler üzerinden konuşacak olursak Magic V3’ün fiyatına ilişkin beklentiler 1.000 doların üstünde olması yönünde. 1.300 dolar civarında bir başlangıç fiyatına sahip olabilir. Bu da TL olarak vergisiz fiyatının yaklaşık 40.000 TL bandında olabileceğine işaret ediyor.

Magic VS3 modeline bakacak olursak bu cihazın daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor. Fiyat uygunluğunun sebebi olarak ise işlemci setinin daha düşük bir model olması.

Siz bu cihazları nasıl buldunuz? Türkiye’ye gelirse hangisini almayı düşünürsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!