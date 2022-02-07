Ekranlar, kullanıcıların bilgi edindiği ve cihazlarla etkileşime girdiği ortamdır, bu nedenle ekranların kalitesi, kullanıcı deneyimi ile doğrudan ilişkilidir. Huawei’nin yeni amiral gemisi tableti MatePad Pro, 12,6 inç OLED FullView ekrana sahip. Yüksek çözünürlüklü, ayrıntılı görüntü çıkışı desteği ve bir dizi göz koruma özelliğine sahip ekranıyla Huawei MatePad Pro Türkiye'de satışa sunuldu. İşte ürün özellikleri ve Türkiye fiyatı!

Huawei MatePad Pro Özellikleri

Huawei MatePad Pro, neredeyse bazı dizüstü bilgisayarların ekranları büyüklüğünde 12,6 inç ekrana sahip ilk Huawei tablet. Daha büyük ekran, üretkenlik için daha fazla alan sağlıyor. İlk olarak, daha büyük bir ekran aynı anda daha fazla bilgiyi sığdırabilir ve daha iyi çoklu göreve olanak tanır. Çoklu Pencere ile kullanıcılar, Huawei MatePad Pro'da aynı anda dört adede kadar uygulamayı açabilir. İkincisi, içerik oluşturucular için ekran dijital bir tuval gibidir.

Ayrıca Huawei MatePad Pro, FullView DNA'sını seleflerinden devralarak şu anda dünya çapında mevcut olan tüm tabletler arasında en yüksek olan yüzde 90 ekran - gövde oranı sunuyor. Kullanıcı ister oyun oynasın veya film izlesin, her biri yalnızca 5,6 mm olan çerçeveleri kapsıyor.

Huawei MatePad Pro, DCI-P3 renk gamı desteğiyle geliyor. Bu renk gamı film endüstrisi tarafından tanımlanır, bu yüzden bazen dünyanın belirli yerlerinde film renk gamı olarak da bilinir. Huawei MatePad Pro'ya sahip kullanıcılar geniş renk alanı desteği sayesinde, tablette içerik tüketirken kendilerini canlı, otantik renklerin dünyasına kaptırabilirler. Uzun süre ekrana bakmak gözleri gerçekten yorabilir, hatta görme sorunlarına ve migrene neden olabilir.

Tüm bunların arkasındaki sebep mavi ışıktır. Mavi ışık, tüm görünür ışık türleri arasında en kısa dalga boyuna sahiptir ve spektrumdaki morötesi ışınlara en yakın görünen ışık türü olduğu için en fazla enerjiyi taşır. Verebileceği hasar potansiyel olarak kalıcı olabilir. Huawei MatePad Pro, mavi ışık spektrumunu tasarlarken 415nm ila 455nm dalga boylarına sahip zararlı mavi ışıklardan kaçınan donanım çözümünü kullanır.

Huawei MatePad Pro'nun dünyanın TÜV Rheinland Full Care Display 2.0 sertifikasını alan ilk tableti olduğunu da belirtmekte fayda var; bu, kullanıcıların ekranın gözlerini incitmeyeceğini bilerek gönül rahatlığıyla tabletin keyfini çıkarabilecekleri anlamına geliyor. 12,6 inçlik MatePad Pro, 2. Nesil M-Pencil, Manyetik Klavye ve taşıma kılıfı aksesuarlarıyla birlikte 9.999 TL fiyat etiketiyle Huawei Online Mağaza üzerinde satışa sunuldu. Ürün için belirtilene göre 4 taksit imkanı da sunuluyor.

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