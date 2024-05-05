Google, Cinsel İçerikli Deepfake Video Üreten Sitelere Yönelik Oldukça Kritik Bir Karar Aldı!

Google, deepfake videolar ile ilgili yapılan çalışmalar konusunda önemli sayılabilecek bir adım attı. Uygunsuz İçerik Politikasına yeni maddeler ekleyerek güncelledi.

Güncellediği politikasına eklenen maddeler sayesinde artık reklamverenlerin pornografik deepfake videoların bulunduğu siteleri ve hizmetleri tanıtmasını tamamen yasakladı.

Google'dan Deepfake Videolar İçin Önemli Bir Adım Geldi

Aslında Google'da zaten belirli cinsel içerikli sitelerin öne çıkan reklamlarında kısıtlamalar mevcuttu. Ancak yeni güncelleme ile birlikte "cinsel açıdan müstehcen olacak veya çıplaklık içerecek şekilde değiştirilmiş veya oluşturulmuş sentetik içeriğin" tanıtılmasını tamamen kural ihlali sayarak reddedecek.

Google'ın Uygunsuz İçerik Politikasına göre, artık deepfake porno üreten ve bu videoların nasıl oluşturulduğunu anlatan, destekleyen tüm siteler ve uygulamalar herhangi bir uyarı olmadan direkt olarak askıya alınacak.

Bu demek oluyor ki gerçek olmayan, tamamen sahte videolar artık Google'da reklam olarak yayınlanamayacak. 30 Mayıs itibariyle geçerli olacak bu uygulama, birçok insan için interneti daha güvenli ve güvenilir bir hale getirecek.