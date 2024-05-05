Google, Cinsel İçerikli Deepfake Video Üreten Sitelere Yönelik Oldukça Kritik Bir Karar Aldı!
Google, cinsel içerikli deepfake video üreten web siteleri ve uygulamalar için yeni bir karar aldı. Uygunsuz İçerik Politikasını güncelledi. İşte detaylar!
Google, deepfake videolar ile ilgili yapılan çalışmalar konusunda önemli sayılabilecek bir adım attı. Uygunsuz İçerik Politikasına yeni maddeler ekleyerek güncelledi.
Güncellediği politikasına eklenen maddeler sayesinde artık reklamverenlerin pornografik deepfake videoların bulunduğu siteleri ve hizmetleri tanıtmasını tamamen yasakladı.
Deepfake Video Nedir? Nasıl Yapılır?
Özellikle son zamanlarda deepfake teknolojisinin popülerliği tüm dünyada önemli ölçüde arttı. Bununla birlikte çoğu kişi, deepfake video nedir sorusunun yanıtını merak ediyor.
Google'dan Deepfake Videolar İçin Önemli Bir Adım Geldi
Aslında Google'da zaten belirli cinsel içerikli sitelerin öne çıkan reklamlarında kısıtlamalar mevcuttu. Ancak yeni güncelleme ile birlikte "cinsel açıdan müstehcen olacak veya çıplaklık içerecek şekilde değiştirilmiş veya oluşturulmuş sentetik içeriğin" tanıtılmasını tamamen kural ihlali sayarak reddedecek.
Google'ın Uygunsuz İçerik Politikasına göre, artık deepfake porno üreten ve bu videoların nasıl oluşturulduğunu anlatan, destekleyen tüm siteler ve uygulamalar herhangi bir uyarı olmadan direkt olarak askıya alınacak.
Bu demek oluyor ki gerçek olmayan, tamamen sahte videolar artık Google'da reklam olarak yayınlanamayacak. 30 Mayıs itibariyle geçerli olacak bu uygulama, birçok insan için interneti daha güvenli ve güvenilir bir hale getirecek.
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