iPhone'larda Plus Modeli Tarihe Karışıyor: iPhone 17 Serisinde Yeni Bir Model Göreceğiz!

7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Apple etkinliği ve yılın son yarısında düzenlenecek iPhone 16 serisinin lansmanına sayılı günler kaldıkça iPhone 17 ile ilgili iddialar ve söylentiler artmaya devam ediyor.

Daha önce de Apple'ın planlarına dair düşüncelerini paylaşmasından tanıdığımız Haitong International Securities analisti Jeff Pu, 2025 yılında tanıtılacak iPhone 17 serisi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

iPhone 17 serisinde yeni bir model ve hatta yepyeni bir tasarım görmemizin mümkün olduğu söyleyen Jeff Pu, Apple'ın ön kamerasında da değişikilk yapacağını belirtiliyor. Tasarım olarak değişecek olan model ise Plus olacak.

iPhone 17 Yeni Bir Tasarıma Kavuşuyor

iPhone 17 Plus modelinin yerine daha ince bir tasarıma sahip iPhone 17 Slim modelinin geleceğini söylüyor. Yani bir sonraki sene artık iPhone'larda Plus modelini tamamen görmemeye başlayabiliriz.

iPhone 17 serisindeki telefon modellerinin ekran boyutlarına dair aktardığı bilgiler de şu şekilde:

iPhone 17: 6,1 inç ekran.

iPhone 17 Slim: 6,6 inç ekran.

iPhone 17 Pro: 6,3 inç ekran.

iPhone 17 Pro Max: 6,9 inç ekran.

Pu, bunlara ek olarak iPhone 17 ve 17 Slim'in 8 GB RAM ve A18 veya A19 yonga setine sahip olacağını belirtiyor. Pro modeller ise 12 GB RAM ve A19 Pro yonga setiyle birlikte gelecek.

Apple'ın ön kamerada da değişikliğe gideceğini söyleyen analist, iPhone 17 serisinin tüm ön kameralarının 24 MP olacağını belirtiyor. Bildiğiniz gibi son iPhone 15 modellerinde ön kamera 12 MP çözünürlüğe sahip.