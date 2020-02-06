Wikipedia'nın Ardından Imgur'a da Erişim Yasağı Kaldırıldı!

Wikipedia'nın erişime açılmasının ardından Imgur'a da erişim yeniden açıldı. Imgur.com'a erişmek için VPN kullanmanıza gerek kalmadı.

Imgur Neden Erişime Engellenmişti?

Sunduğu bağımsız resim yükleme araçları ve programları ile basit bir şekilde resim yükleme ve paylaşma yapabilmenizi sağlayan web servisi olan Imgur, 2015 yılında erişime kapatılmıştı. Önceden DNS vb. yollarla erişilebilen Imgur servisi 5651 sayılı kanun uyarınca erişim sağlayıcıları birliği tarafından tamamen engellenmişti. Gerekçe olarak Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 14-10-2017 tarih ve 61762938-000-e.205963 sayılı kararı gösteriliyordu.

5 Şubat 2020 tarihinde imgur.com'u ziyaret eden kullanıcılar bir sürpriz ile karşılaştılar. Siteye erişim engelinin kaldırıldığını göre kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Reddit gibi platformlarda bu servis kullanıldığından pek çok kullanıcı sıkıntı yaşıyordu. Artık bu sıkıntı da tamamen ortadan kalkmış durumda.

Imgur'da internet üzerinde en çok beğenilen resimleri görüntüleyebilmenin yanı sıra resimler için yorum yapma ve oylama gibi pek çok özellik bulunmakta. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Imgur'u cihazınıza indirebilir ve yeniden servisi kullanmaya başlayabilirsiniz.