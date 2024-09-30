Resimlerinizi Görüntülemek İçin En İyi 3 Program

Fotoğraf görüntüleme programı sayesinde bilgisayarınızda yer alan görsellere göz atabilirsiniz. Günümüzde bu işlevi yerine getiren pek çok program bulunuyor. Peki, bilgisayarlarda kullanılabilecek en iyi hizmetler hangileri?

Resim dosyalarınızı görüntülemek her ne kadar Windows işletim sisteminin kendi resim göstericisi ile kolayca gerçekleştirilebiliyor olsa da bu resimleri organize etmek ve çok daha rahat bir şekilde kategorilendirerek görüntülemek çoğu zaman sıkıntı hâline geliyor.

Bilgisayarınızda yer alan görselleri görüntüleyebilmek için resim düzenleme programı kullanabilirsiniz fakat bu işlem için büyük dosya boyutuna sahip olan resim düzenleme programlarına gerek yoktur.

İşte bu sorunları çözmek ve Windows resim görüntüleyicisinin açamadığı bazı resim formatlarını da kolayca görebilmek için kullanabileceğiniz programlardan 3 tanesini aşağıdaki bağlantıları kullanarak inceleyebilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

En İyi 3 Fotoğraf Görüntüleme Programı Listesi

IrfanView

Apowersoft Photo Viewer

FastStone Image Viewer

En iyi resim görüntüleme programları listesinde yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

IrfanView

İlk çıktığında sadece resim dosyalarını gösterme özelliğine sahip olan IrfanView yıllar içinde akıl almayacak derecede gelişim gösterdi ve şu anda açamadığı dosyalar olmadığı gibi ses ve video dosyalarını da oynatabiliyor.

Ayrıca resimlerinizi ufak kareler halinde gösterebiliyor ve blur, sharpen, kesme, kırpma gibi temel resim düzenleme özelliklerini de içinde barındırıyor. Program JPG, GIF, BMP, TIF, PNG, LWF, PCX, TGA, PCD, RAS, RLE, DIB ve ICO dahil olmak üzere çok sayıda dosya formatını destekliyor.

Başarılı bir arayüze sahip olan program sayesinde bilgisayarınızda yer alan görselleri çok kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Dünya genelinde çok sayıda PC kullanıcısı tarafından tercih edilen programı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Apowersoft Photo Viewer

Resim görüntüleme programı önerileri arasında Apowersoft Photo Viewer da yer alıyor. Program PNG, JPG, BMP ve TIFF dahil olmak üzere popüler dosya formatlarının yanı sıra HEIC (HEIF), PSD, CDR, RAW gibi profesyonel görüntü formatlarını da destekliyor.

Bilgisayarda yer alan görsellere bakabilmenin yanı sıra ekran görüntüsü alma imkânı da bulunuyor. Ekrandaki herhangi bir kısmının ekran görüntüsü kolayca alabilirsiniz. Popüler hizmet üzerinden ayrıca görselleri toplu olarka yeniden boyutlandırabilir, yeniden isimlendirebilir ve dahasını yapabilirsiniz.

FastStone Image Viewer

Fotoğraf görüntüleme programları arasında yer alan FastStone Image Viewer sade bir arayüze sahip. Bu, programın kolayca kullanılabilmesine imkân tnaıyor. Program JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, HEIC, WEBP ve RAW dahil olmak üzere pek çok dosya formatını destekliyor.

Hizmette ayrıca kırmızı göz düzeltme, yeniden boyutlandırma, kırpma ve renk ayarlamaları dahil olmak üzere bir dizi özellik mevcut. PDF dosyalarını açabilen program, bu sayede PDF dosyalarının görüntülenebilmesini sağlıyor.

Bu yazıda en iyi 3 fotoğraf görüntüleme programı listesi hazırladık. Hazırladığımız liste ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.