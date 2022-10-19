Imgur Alternatifi 4 Resim Yükleme Servisi

Imgur alternatifi resim yükleme siteleri sayesinde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda yer alan görselleri platforma yükleyebilirsiniz. Yüklediğiniz görseli diğer kişiler ile paylaşabilirsiniz. Bu yazıda en başarılı 5 resim yükleme sitesi listesi hazırladık. Hazırladığımız listeden beğendiğiniz hizmeti kullanmaya başlayabilirsiniz.

Birçok kişi için hala geçerli ve yararlı bir hizmet olan ücretsiz resim barındırma servislerini unutmak gerçekten kolay. Pratik olarak tüm SMS servisleri resim göndermeyi destekliyor. Aynı şekilde tüm e-posta servisleri de. Yine de hala bazı sosyal platformlar üzerinde resimlerinizi paylaşabilmek için farklı dosya servisleri üzerine yükleme yapmanız gerekebiliyor.

Bu tarz ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıkan bir servis olan Imgur şu an web üzerinde insanların resimlerini yüklediği ve paylaştığı en popüler web servislerinin başında geliyor.

Imgur'un öncesinde yine birçok internet kullanıcısının bildiği ve belki de hala kullandığı TinyPic ve ImageShack gibi servisler vardı ama gelin görün ki Imgur internet kullanıcıları tarafından çok tutuldu ve bir anda patlama yaparak aradan sıyrılmayı başardı. Bu yazımda sizlerle çok fazla bilindik olmasa da Imgur'a alternatif olarak kullanabileceğiniz resim yükleme ve paylaşma servislerinden bahsetmeye çalışacağım.

Imgur Alternatifi Resim Yükleme Siteleri

PostImage

Kek.gg

ImgBox

Unsee

ImgPile

Yukarıda Imgur benzeri 5 resim yükleme sitesi yer alıyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. PostImage

PostImage her ne kadar kullanıcılara tanınmış bir ad veya görsel anlamda zenginlik sunmuyor olsa da yapması gereken işi başarıyla yapan bir servis olarak dikkat çekiyor. Tek resim yükleme, birden fazla resim yükleme ve internet üzerindeki bir adresten resim yükleme gibi seçenekleri size sunan servis aynı zamanda dosyaları yeniden boyutlandırmanıza da izin veriyor.

100x75 (avatar) boyutundan 1600x1200 (21" monitör) boyutuna kadar farklı yeniden boyutlandırma seçeneklerinden istediğinizi seçerek, resimleri yeniden boyutlandırma işlemini PostImage'e bırakabilirsiniz.

Resimlerinizi başarılı bir şekilde yükleme işlemini tamamladıktan sonra karşınıza gelen yeni sayfa üzerinde yüklenen tüm resimlerinizin küçük önizleme resimlerini ve değişik yerlerde kullanabileceğiniz farklı bağlantı adreslerini görebilirsiniz. Bağlantı, Doğrudan Bağlantı, Forumlar için ufak resim, Websiteleri için ufak resim, Forumlar için hotlink, Websiteler için hotlink, Social Networks ve Silme Linki gibi farklı bağlantıları sunulmaktadır.

Ayrıca PostImage kullanıcılara daha önce yüklemiş oldukları tüm resim dosyalarını takip etmelerine olanak sağlayan ücretsiz bir hesap oluşturma şansı da sunmaktadır. PostImage üzerinde kendinize bir kullanıcı hesabı oluşturarak yüklediğiniz resimlerin tamamını kolayca takip edebilirsiniz. Türkçe dil desteğine de sahip olan PostImage'i birçok kullanıcımızın beğeneceğine eminim.

2. Kek.gg

Çok kolay bir kullanıma sahip olan Kek.gg isimli hizmette oldukça sadece bir arayüz mevcut. Hizmete ister tıklayarak isterseniz sürükle bırak şeklinde resim yükleyebilirsiniz. Bu işlem için bir hesap oluşturmanız gerekmiyor. Dolayısıyla söz konusu hizmet, kayıt olmaktan hoşlanmayan kullanıcılar için harika bir seçenek. Herhangi bir reklamın yer almadığı hizmette 5 MB dosya boyutu sınırı mevcut.

3. ImgBox

Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken ImgBox isimli sitede 10 MB dosya boyutu sınırı bulunuyor. JPG, GIF ve PNG formatlarını destekleyen hizmette bir görsel yüklemek için ister "Upload Images" butonuna tıklayabilir isterseniz görseli sürükleyip bırakabilirsiniz. Upload Images butonuna basarsanız bir pencere açılır. Bu pencere üzerinden dosya seçme işlemini yapmanız gerekir.

4. Unsee

Çok başarılı resim depolama hizmeti olan Unsee, kullanıcıların çok kolay ve pratik bir şekilde görsel yükleme işlemini gerçekleştirmesini sağlar. "Choose images to upload" butonuna tıklayabilir ve yüklemek istediğiniz görseli seçebilirsiniz.

Sitedeki çark simgesine tıklayarak görselin görüntülendikten sonra mı yoksa belirli bir süre sonra mı otomatik olarak silineceğini ayarlayabilirsiniz. Süre tarafında 10 dakika, 30 dakika, 1 saat ve 6 saat olmak üzere dört farklı seçenek mevcut. Yüklediğiniz görsel için başlık ve açıklama da ekleyebilirsiniz.

5. ImgPile

Sınırsız depolama sunan ImgPile üzerinden oldukça pratik bir şekilde resim yükleyebilirsiniz. Bunun için yalnızca "Start Uploading" butonuna basmanız ve açılan pencere üzerinden görsel seçmeniz yeterli. 100 MB dosya boyutu sınırı ile dikkatleri üzerinde toplayan hizmet, başarılı bir arayüze sahip.

Ücretsiz olarak sunulan hizmeti kullanmak için bir hesap oluşturmanız gerekmiyor fakat kayıt olursanız görsel yükleme geçmişinize göz atabilir ve bunun yanı sıra diğer birkaç faydalı özelliğe erişebilirsiniz.

Resim upload servisleri arasında Imgur'un kötü olduğunu iddia eden birisi olmamakla birlikte, internet üzerinde bulunan tüm servislerin başarılı alternatiflerini araştırmayı ve paylaşmayı sevmişimdir. Sonuç olarak seçim yine siz kullanıcılarımızın.

Yorum bölümlerimiz aracılığıyla sizler de kullandığınız resim yükleme ve barındırma servislerini bizlerle ve diğer kullanıcılarımızla paylaşırsanız seviniriz.