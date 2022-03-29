Photoshop Alternatifi Programlar (Ücretsiz)

Photoshop alternatifi ücretsiz programlar neler? Bu yazıda dünya genelinde çok popüler fotoğraf düzenleme programı Photoshop yerine kullanabileceğiniz uygulamaları bir arada topladık. Listemize göz atabilir ve bir programı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Fotoğraf düzenleme programı denildiğinde akla ilk olarak Adobe tarafından geliştirilen Photoshop programı gelir fakat günümüzde bu alanda çok başarılı programlar bulunuyor. Bu programları herhangi bir ücret ödemeden bilgisayarınıza indirebilir ve fotoğraf düzenleyebilirsiniz.

Photoshop her ne kadar çok güçlü araçlar ve başarılı bir arayüz sunsa da kullanımı ücretli. Programın kullanılabilmesi için ücret gerekmesi, kullanıcıların Photoshop benzeri uygulamalar aramasına yol açıyor. Aşağıda yer alan listede fotoğraf düzenleme konusunda çok başarılı olan ve ücretsiz olarak kullanılabilen uygulamalar bulabilirsiniz.

Photoshop Alternatifi Ücretsiz Programlar Neler?

GIMP

Paint.NET

Pixia

Inkscape

PhotoPlus SE

PhotoFiltre

PhotoScape

Darktable

Photo Pos Pro

Krita

Yukarıda herhangi bir ücret ödemeden kullanabileceğiniz başarılı fotoğraf düzenleme programlarını sıraladık. Programların ayrıtnılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. GIMP

Linux, MacOS ve Windows platformlarını destekleyen GIMP, açık kaynak kodlu fotoğraf düzenleme programı. Çok başarılı bir arayüze sahip olan program, gelişmiş resim düzenleme araçları ile dikkat çekiyor. Programı hiçbir zorluk yaşamadan kullanabilir ve etkileyici görseller oluşturabilirsiniz.

GIMP, depolama tarafında az yer kaplar. Bu sayede kullanıcıların programı kullanabilmek için bilgisayarda yüklü olan dosya ve programları silmesine gerek kalmaz. Programın bilgisayar sürümü Windows 7 ve sonrasını destekler.

2. Paint.NET

Ücretsiz bir resim düzenleme ve oluşturma yazılımı olan Paint.Net, açık kaynak kodlu olarak geliştirilmekte. Photoshop üzerinde kullandığımız birden fazla layer yani katman desteğine sahip ve çalışmalarınız üzerine uygulayabileceğiniz birçok zengin efekti içerisinde barındırır.

MS Paint ile benzer bir arayüze sahip olan Paint.NET basit bir kullanıma sahip olmasına rağmen, çok büyük işler yapabileceğiniz başarılı bir resim editörü olarak göze çarpıyor.

3. Pixia

Tüm dünya üzerinde yaygın bir biçimde kullanılan ücretsiz bir resim işleme editörü olan Pixia içerisinde katman desteğinin yanı sıra çok sayıda fırça, seçim aracı ve filtre de barındırır. Pixia ile çalışmaya başlayıp, programa alıştıktan sonra yapabileceklerinize gerçekten çok şaşıracaksınız.

Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran programın kullanımı da oldukça kolay. Resim düzenlemenin dışında özellikle resim yapmayı seviyorsanız, Pixia tam aradığınız program olabilir.

4. Inkscape

Asobe Illustrator, Corel Draw, Freehand veya Xara X programlarının sizlere sağladığı ölçeklenebilir vektör grafik düzenleme işlemlerini başarıyla yapabileceğiniz bir program olan Inkscape'i bu saydığımız programlardan ayıran en büyük özelliği ücretsiz olması.

Çok güçlü bir çizim ve boyama aracı olan Inkscape resimleriniz üzerinde neredeyse her tür düzenlemeyi yapmanıza izin vermekte. Ayrıca geliştirici ekip ve kullanıcılar arasında sürekli iletişimin sağlandığı internet topluluğu üzerinden programla ilgili birçok yararlı bilgiye ulaşabiliyoruz.

5. PhotoPlus SE

Photoplus dijital fotoğraflarınızı düzeltmek ve geliştirmek, çarpıcı bitmap grafikleri ve web animasyonları hazırlamak için tasarlanmış inanılmaz bir fotoğraf düzenleme yazılımı. Programı ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Katman ve maske özelliği bulunan program ile ihtiyacınız olan her türden resim düzenleme işlemini kolaylıkla yapabilirsiniz. Geleneksel resim işleme çözümleri dışında, profesyonel araçlarıyla da sizlere tam anlamıyla yardımcı olur.

6. PhotoFiltre

Bir resim dosyası üzerinde basit veya gelişmiş ayarları yapabileceğiniz ve geniş filtre seçeneklerinden istediğinizi uygulayabileceğiniz ücretsiz bir resim düzenleme programı olan PhotoFiltre, basit kullanımı sayesinde tüm bilgisayar kullanıcıları tarafından rahatça kullanılabilir.

Program üzerinde bulunan 100 farklı filtre ile görsel açıdan çok zengin resimler yaratabilirsiniz. PhotoFiltre’de yer alan kırmızı göz düzeltme özelliği sayesinde bu hatayı giderebilirsiniz. Böylelikle fotoğraflarınızın çok daha doğal görünmesini sağlayabilirsiniz.

7. PhotoScape

PhotoScape içerisinde barındırdığı fotoğraf işleme araçları, farklı efektler ve filtreler sayesinde resimlerinize büyük bir görsel zenginlik kazandırır. Program üzerinden kesme, yeniden boyutlandırma ve çerçeve ekleme dahil pek çok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Sınırsız bir resim düzenleme olanağına sahip olacağınız PhotoScape her geçen gün daha da geliştiriliyor. Özellikle ev kullanıcılarının temel resim düzenleme işlemleriyle ilgili en büyük yardımcısı.

8. Darktable

Pek çok dosya formatını destekleyen Darktable üzerinden görsel düzenleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüz, bu işlemi çok pratik bir şekilde yapmanıza olanak tanır. Programda yer alan araçlar sayesinde fotoğrafların renkleri konusunda çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. Darktable olarak isimlendirilen programı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

9. Photo Pos Pro

Fotoğraf düzenleme konusunda oldukça başarılı olan Photo Pos Pro, çok kolay kullanıma sahip bir program. Düzenleme konusunda daha önce deneyimi olmayan kullanıcıların bile rahatlıkla kullanabileceği Photo Pos Pro’da çok sayıda özellik bulunuyor. Bu özellikler, programı daha kullanışlı hale getiriyor.

Program üzerinden görsellerin arka planını kaldırabilir veya değiştirebilir, istemediğiniz nesneleri silebilir, gelişmiş fotoğraf efektleri ekleyebilir ve çarpıcı metin efektlerini görsele entegre edebilirsiniz. RAW dosyalarını destekleyen programda ayrıca çerçeve ve kolay desteği de bulunuyor. Bu sayede birden fazla fotoğrafı tek karede toplayabilirsiniz.

10. Krita

Zengin özelliklere sahip ücretsiz görsel düzenleme uygulaması arıyorsanız Krita’ya bir şans verebilirsiniz. Çok başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan programda filtreler, fırçalar ve karıştırma modları, maskeleme araçları ve efektler gibi pek çok özellik bulunuyor.

Çalışmanızı pratik bir şekilde tam ekran moduna alarak ve böylelikle sadece projenize odaklanabilirsiniz. Açık kaynak kodlu bir program olan Krita’yı ücretsiz olarak bilgisayarınıza indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Program üzerinden çok etkileyici çizimler de yapabilirsiniz.

Bu yazıda Photoshop benzeri uygulamaları listeledik. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.