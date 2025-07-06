Samsung Tasarımını "Ödünç Alan" Özel AI Tuşlu Telefon Yolda

Daha önce Bangladeş ve Kenya gibi ülkelerde duyurulan Infinix Hot 60i modelinden sonra Hindistan'da yeni bir isim görücüye çıkıyor: Infinix Hot 60 5G.

Bu akıllı telefon, günümüz yapay zekâ nimetlerinden yararlanıyor ve kendine has, özelleştirilebilir AI butonu olmasıyla dikkat çekiyor. Günlük kullanım ve oyun ihtiyacını karşılayabilecek donanıma sahip olan Infinix Hot 60 5G, performansıyla da kullanıcıyı üzmüyor. Bu telefonun tanıtımına sayılı günler kaldı.

Şüphesiz en dikkat çeken özelliği; kullanıcı tercihlerini ve alışkanlıklarını zamanla öğrenen akıllı aksiyon sistemine sahip olması. Bu sayede telefonunuzu kullanırken belli bir düzen oluşturabiliyorsunuz. "Folax" adı verilen sesli yardımcıyı kullanarak da yapay zekâ özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz. AI sistemi belge çevirisi yapıyor, alarm kuruyor, toplantı notlarını özetliyor ve görev yönetimi yapıyor.

Tek Dokunuşla Yapay Zekâ Desteği

Akıllı telefonda yeni bir dönemin habercisi olabilecek yapay zekâ teknolojisi, etkileşimli kullanıcı deneyimine dayanıyor ve cihaza yeni bir profil ekliyor. Folax adlı yerleşik yapay zekâ asistanı özel AI tuşuna basılı tutarak aktif ediliyor. Bu düğmeye ise "One Tap AI" (tek dokunuşla yapay zekâ) adı veriliyor.

Kullanıcı butonla etkileşime girdiğinde, uzun bastığında veya çift tıklama işlemi gerçekleştirdiğinde 30'dan fazla uygulamaya özel atanabilen komutları kullanabiliyor. Kısayol kolaylığının yanı sıra AI butonu, ekranda ne olduğuna göre tepki vererek bağlamsal görevleri üstlenebiliyor.

Hot 60G akıllı telefonu 7.8 mm incelikte bir kasaya sahip ve üç farklı renk seçeneğiyle geliyor; mavi, siyah ve yeşil. Tasarım olarak bakıldığında Samsung Galaxy S25'i andıran bir kasaya ve kamera yuvasına sahip olduğu görülüyor.

Infinix Hot 60 5G Teknik Özellikleri

Telefona dair tüm teknik detaylar lansman günü belli olacak. Cihazın resmi mikrositesinde açıklanan bazı teknik detaylar şunlar:

One Tap AI düğmesi

Dimensity 7020 işlemci

LPDDR5x RAM

90 fps destekli oyun deneyimi

Folax AI asistanı

Infinix Hot 60 5G Fiyatı Belli Oldu Mu?

11 Haziran 2025'te resmi olarak tanıtılacak telefon önce Hindistan'da çıkış yapacak. Fiyatına dair herhangi bir bilgi ise henüz sunulmadı.