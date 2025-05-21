Şarj Ederken Bile Zerre Isınmayacak Oyun Canavarı Infinix GT 30 Pro Sahnede

Infinix, yeni GT serisinin yıldızı GT 30 Pro'yu sonunda duyurdu. Özellikle mobil oyun tutkunlarını hedefleyen bu cihaz, hem teknik özellikleri hem de tasarımıyla iddialı.

İşlemcisinden ekranına, yazılımından yapay zeka destekli teknolojisine kadar tamamen performansa odaklanan bu telefonun teknik özelliklerini aşağıdan detaylıca öğrenebilirsiniz.

Infinix GT 30 Pro Teknik Özellikleri

Cihazın 6.78 inçlik AMOLED ekranı 1.5K çözünürlük sunarken, 144Hz'e kadar yenileme hızıyla akıcılığı üst seviyeye taşıyor. 2160Hz dokunmatik örnekleme oranı, 2304Hz PWM karartma ve 1100 nit parlaklık gibi detaylar da ekran konusundaki iddiasını güçlendiriyor. Ekran aynı zamanda TÜV Rheinland'dan düşük mavi ışık ve titreşimsiz kullanım sertifikasına sahip. Üstelik dayanıklılık da düşünülmüş; Gorilla Glass 7i ve IP64 sertifikası sayesinde toza ve suya karşı da korumalı.

Kaputun altında ise MediaTek'in 4nm mimariyle geliştirdiği Dimensity 8350 Ultimate işlemcisi var. 12 GB LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 depolama ile gelen cihaza yazılımsal olarak 12 GB sanal RAM takviyesi de yapılabiliyor.

Soğutma tarafında VC sıvı soğutma ve yapay zeka destekli termal izleme sistemi bulunuyor. Infinix'in XBoost oyun motoru sayesinde oyunlarda performans düşüşü minimuma indiriliyor.

GT 30 Pro Gaming Master Edition Sürümü

Standart modelin ötesine geçmek isteyenler için bir de GT 30 Pro Gaming Master Edition duyuruldu. Bu özel sürümde MagCharge Cooler ve MagCase aksesuarları da pakete dahil.

MagCharge Cooler, telefona manyetik olarak tutunarak aktif fan soğutması sağlıyor. Ayrıca cihazı şarj ederken aynı anda soğutma yapabilen "Draco Mode" özelliğiyle geliyor. MagCase ise ısıyı dağıtan özel malzemelerden yapılmış ve tüm manyetik oyun aksesuarlarıyla uyumlu çalışıyor.

Telefonun arka kamerası 108 MP çözünürlüğünde, yanında 8 MP ultra geniş açı kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 13 MP'lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Batarya ve yazılım taraflı detaylar şöyle:

5.500 mAh pil kapasitesi

45W kablolu hızlı şarj desteği

30W kablosuz hızlı şarj desteği

10W kablolu, 5W kablosuz ters şarj özelliği

Android 15 tabanlı XOS 15 arayüzü

tabanlı XOS 15 arayüzü Folax ve DeepSeek R1 tabanlı yapay zeka desteği

tabanlı yapay zeka desteği 2 yıl Android, 3 yıl güvenlik güncellemesi garantisi

GT 30 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Model; Blade White, Shadow Ash ve sadece Gaming Master Edition'a özel olan Dark Flare olarak üç farklı renkle sahneye çıkacak. RAM ve Depolama versiyonları şöyle:

8 GB + 256 GB

12 GB + 256GB

12 GB + 512 GB

12 GB + 256GB versiyonunun Malezya'daki fiyatı yaklaşık 300 dolar, 512 GB ise 350 dolar civarında. Diğer bölgelerdeki fiyatlandırma ise ülkelere göre ayrı ayrı açıklanacak.