PlayStation Gibi Telefon: Infinix GT30 Pro Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Özellikle mobil oyun meraklıları tarafından bilinen Infinix markası yeni bir akıllı telefon modeliyle gündeme geliyor. Özellikle oyun meraklılarının ilgisini çekecek olan bu yeni telefon sunacağı özellikler ile oyun deneyimini en üst noktada yaşamanıza olanak sağlayacak. Ayrıca telefonla ilgili gelen bilgiler arasında cihazda tetik tuşu mekanizmasının da yer alacağı bildirildi. İşte Infiniz GT 30 Pro sızdırılan teknik özellikleri ve detayları...

Infinix GT 30 Pro Teknik Özellikleri

Endonezya pazarında yeni Note 50 ve Note 50 Pro modellerinin tanıtımını yapan Infinix gündeme bir başka telefon modeli ile tekrar geldi. Markanın oyun meraklıları için geliştirdiği öğrenilen GT 30 Pro sunacağı özellikler ile oyun deneyimini en üst düzeyde yaşamanıza olanak tanıyacak. Yakın bir tarihte lansmanının yapılması beklenen cihazın 1224 x 2720 piksel 1.5K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç düz AMOLED ekrana sahip olacağı bildirildi.

Devamında Dimensity 8350-Ultimate yonga setine sahip olacak olan cihaz 67W hızlı şarjı destekleyen 5.500mAh batarya ile işlemcisine güç verecek. Üç adet LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama seçeneği mevcut olacak olan telefon 8GB + 256GB, 12GB + 256GB ve 12GB + 512GB seçenekleri ile satılacak. Telefon, XOS 15 tabanlı Android 15 ile yüklenmiş olarak bizleri karşılayacak.

Sızıntı ayrıca Infinix GT 30 Pro modelinde 13 Megapiksel ön kameraya ek olarak arka tarafta OIS desteğine sahip 108 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş lens olacağını bildiriyor. Son olarak, cihazda oyun tetik düğmeleri olarak hizmet edebilen ve uygulamalar için kısayol tuşları olarak da işlev görebilen L1 ve R1 düğmeleri bulunuyor ki bu da cihazı en çok öne çıkartan özellikler arasında değerlendirelecek. Zira bu tetik tuşlarının yanında cihazın titreşim motorlarından alacağı destek ile birlikte gerçek bir PlayStation 5 koluyla oyun oynuyor hissiyatını yaşamanız mümkün.

Infinix'in yakın zamanda GT 30 Pro hakkında herhangi bir ayrıntı açıklaması pek mümkün görünmüyor zira şirket şu anda bu ayın sonlarında piyasaya sürülmesi planlanan Note 50 serisinin küresel lansmanına odaklanmış durumda. Ancak hatırlatmamız gerekirse, GT 20 Pro Nisan ayında tanıtılmıştı, bu nedenle halefi önümüzdeki yıl aynı zamanlarda piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor.

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