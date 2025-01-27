Messenger'ın Sevilen Özelliği Instagram'a Geldi

Yeni özellikler sunarak kullanım deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlayan Instagram, Messenger'ın önemli özelliğini uygulamaya ekledi. Görüntü tabanlı sosyal medya platformunun sohbet bölümüne entegre edilen özellik işletme hesaplarının kolayca anlaşılabilmesini sağlayacak.

Instagram Yeni Özelliği ile Daha İyi Deneyim Sunacak

Meta, 2024 yılının ağustos ayında Messenger uygulamasına iş sohbeti özelliği eklemişti. Bu özellik, Instagram uygulaması için de sunulmaya başlandı. Bu özelliğin şu anda dağıtım süreceğinde olduğunu ve çok yakında tüm Instagram kullanıcılarının özelliğe erişebileceğini belirtelim.

Yeni özellik ile birlikte işletme hesaplarıyla yapılan sohbetlerde ekranın üst kısmına iş sohbeti etiketi eklendi. Bu etiket sayesinde sohbet edilen hesabın işletme hesabı olup olmadığı çok hızlı ve pratik bir şekilde anlaşılabilecek.

İşletme hesabıyla yapılan sohbette verilerin nasıl kullanıldığına yönelik bilgilendirme penceresiyle de karşılaşılacak. Bu sayede daha fazla şeffaflık sağlanacak ve kullanıcılar konuya dair detaylı bilgiye sahip olabilecek.

Bilgilendirme penceresinde verilerin kullanımı ile ilgili detayların yanı sıra yalnızca takip ettiğiniz, etkileşimde bulunduğunuz veya onayladığınız işletmelerin size mesaj gönderebileceği bilgisi de yer alıyor. İşletme hesaplarını engelleme imkânına sahip olduğunuz da belirtiliyor.

Instagram'ın yeni özelliğini beğendiniz mi? Sizce uygulamaya başka hangi özellik eklenmeli? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.