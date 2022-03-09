Facebook Messenger (APK), Facebook arkadaşlarınızla çok daha hızlı ve eğlenceli bir şekilde mesajlaşmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir mesajlaşma uygulamasıdır.

Can Çevrim - 2 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Facebook Messenger ile Facebook üzerindeki tüm arkadaşlarınızla hızlı, ücretsiz ve çok daha eğlenceli şekilde mesajlaşmanıza olanak sağlayan bir mesajlaşma uygulamasıdır.

Facebook Messenger İndir APK

Facebook'a entegre olarak çalıştığı için tek ihtiyacınız olan uygulamayı kurduktan sonra Facebook hesabınızla giriş yaparak arkadaşlarınızla mobil ortamda mesajlaşmaya başlamaktır. İsterseniz Facebook arkadaşlarınız dışındaki arkadaşlarınıza mesaj atmak için rehberinizde yer alan kişilere de mesaj gönderebilir veya telefon numarası aracılığıyla listeniz yeni kişiler ekleyebilirsiniz.

Facebook mobil uygulaması altında yer alan mesajlaşma özelliğini farklı bir platforma taşıyan Facebook Messenger, Facebook mesaj gönderme işlemlerini tamamen kendi üzerinden gerçekleştirmenize olanak sağlamasının dışında sizlere birçok ekstra özellik de sunmaktadır.

Messenger uygulaması sayesinde arkadaşlarınızla grup sohbetleri yapabilir, arkadaşlarınıza doğrudan videolar, fotoğraflar gönderebilir, uygulama içerisinde yer alan sohbet balonları özelliği sayesinde tarafınıza gelen tüm mesajları anlık olarak görüntüleyebilir, diğer ülkelerde yer alan arkadaşlarınızla ücretsiz sohbet edebilir, mesajlarınıza eğlenceli çıkartmalar ekleyebilir ve isterseniz sesli mesajlar gönderebilirsiniz.

Son olarak Facebook sohbet veya Messenger mobil olarak adlandırabileceğimiz Facebook Messenger uygulaması sayesinde akıllı telefonlarınız üzerinde gerçekleştireceğiniz mesajlaşma deneyimini bir üst seviyeye taşımak tamamen sizin elinizde.

İndirme seçenekleri arasında yer alan Facebook Messenger APK dosyası sayesinde Facebook Messenger yükleme işlemini ücretsiz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Facebook Messenger Android Uygulaması Özellikleri