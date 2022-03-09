Facebook Messenger Ekran Görüntüleri - 1
Facebook Messenger Ekran Görüntüleri - 2
Facebook Messenger

Facebook Messenger

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 505,410
  • DOSYA BOYUTU 66.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Facebook
  • İndir

Facebook Messenger, arkadaşlarınızla sohbet edip, en son güncellemeleri takip etmenizi sağlayan pratik bir mesajlaşma programı.

Can Çevrim
Can Çevrim -

Facebook tarafından hazırlanan mesajlaşma programı Windows için Facebook Messenger, Windows 10 kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Popüler dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar Facebook Messenger aracı ile birlikte Facebook arkadaşlarına mesajlar atabilecek, diledikleri gibi sohbetler gerçekleştirebilecekler.

Facebook sayfasına gitmeden arkadaşlarınızla sohbeti mümkün hale getiren uygulamanın arayüzü alıştığınız sohbet programlarına benziyor. Programla Facebook'ta çevrimiçi olan arkadaşlarınızla mesajlaşabilir, en son güncellemeleri haber bandı sayesinde takip edebilir, bildirimlerden hızlıca haberdar olabilirsiniz.

Windows 10 için Facebook Messenger'ı yükledikten sonra www.facebook.com adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle ilk giriş yaptığınızda senkronizasyon işlemi başlar. Program facebook hesabınızla bir kez doğrulandıktan sonra tarayıcı girişi yapmasanız bile Facebook üzerinden sohbet keyfini yaşayabilirsiniz. Facebook'tan çıkış yaptığınızda uygulamadan da çıkış yapmış oluyorsunuz.

Facebook Messenger Özellikleri:

  • Bildirimlerle hiçbir mesajı kaçırmayın.
  • Bekleyen mesajlarınıza canlı kutucuklardan bakın.
  • Fotoğraf, video, GIF ve daha fazlasını paylaşın.
  • Sohbetlerinizi sticker'larla şenlendirin.
  • Mesajlarınız okunduğunda haberdar olun.
  • Sık mesajlaştığınız kişiler için grup oluşturun.
  • Sohbette olmayan kişilerle fotoğraf ve video paylaşın.
  • Kişi ve gruplara hızlıca erişin.