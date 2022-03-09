Facebook Messenger
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 505,410
- DOSYA BOYUTU 66.00 MB
- Üretici Facebook
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Facebook Messenger, arkadaşlarınızla sohbet edip, en son güncellemeleri takip etmenizi sağlayan pratik bir mesajlaşma programı.
Facebook tarafından hazırlanan mesajlaşma programı Windows için Facebook Messenger, Windows 10 kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Popüler dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Facebook, dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Kullanıcılar Facebook Messenger aracı ile birlikte Facebook arkadaşlarına mesajlar atabilecek, diledikleri gibi sohbetler gerçekleştirebilecekler.
Facebook sayfasına gitmeden arkadaşlarınızla sohbeti mümkün hale getiren uygulamanın arayüzü alıştığınız sohbet programlarına benziyor. Programla Facebook'ta çevrimiçi olan arkadaşlarınızla mesajlaşabilir, en son güncellemeleri haber bandı sayesinde takip edebilir, bildirimlerden hızlıca haberdar olabilirsiniz.
Windows 10 için Facebook Messenger'ı yükledikten sonra www.facebook.com adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle ilk giriş yaptığınızda senkronizasyon işlemi başlar. Program facebook hesabınızla bir kez doğrulandıktan sonra tarayıcı girişi yapmasanız bile Facebook üzerinden sohbet keyfini yaşayabilirsiniz. Facebook'tan çıkış yaptığınızda uygulamadan da çıkış yapmış oluyorsunuz.
Facebook Messenger Özellikleri:
- Bildirimlerle hiçbir mesajı kaçırmayın.
- Bekleyen mesajlarınıza canlı kutucuklardan bakın.
- Fotoğraf, video, GIF ve daha fazlasını paylaşın.
- Sohbetlerinizi sticker'larla şenlendirin.
- Mesajlarınız okunduğunda haberdar olun.
- Sık mesajlaştığınız kişiler için grup oluşturun.
- Sohbette olmayan kişilerle fotoğraf ve video paylaşın.
- Kişi ve gruplara hızlıca erişin.
Facebook Messenger (APK)
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,039,459
- Üretici Facebook
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Facebook Messenger (APK), Facebook arkadaşlarınızla çok daha hızlı ve eğlenceli bir şekilde mesajlaşmanıza olanak sağlayan ücretsiz bir mesajlaşma uygulamasıdır.
Facebook Messenger ile Facebook üzerindeki tüm arkadaşlarınızla hızlı, ücretsiz ve çok daha eğlenceli şekilde mesajlaşmanıza olanak sağlayan bir mesajlaşma uygulamasıdır.
Facebook Messenger İndir APK
Facebook'a entegre olarak çalıştığı için tek ihtiyacınız olan uygulamayı kurduktan sonra Facebook hesabınızla giriş yaparak arkadaşlarınızla mobil ortamda mesajlaşmaya başlamaktır. İsterseniz Facebook arkadaşlarınız dışındaki arkadaşlarınıza mesaj atmak için rehberinizde yer alan kişilere de mesaj gönderebilir veya telefon numarası aracılığıyla listeniz yeni kişiler ekleyebilirsiniz.
Facebook mobil uygulaması altında yer alan mesajlaşma özelliğini farklı bir platforma taşıyan Facebook Messenger, Facebook mesaj gönderme işlemlerini tamamen kendi üzerinden gerçekleştirmenize olanak sağlamasının dışında sizlere birçok ekstra özellik de sunmaktadır.
Messenger uygulaması sayesinde arkadaşlarınızla grup sohbetleri yapabilir, arkadaşlarınıza doğrudan videolar, fotoğraflar gönderebilir, uygulama içerisinde yer alan sohbet balonları özelliği sayesinde tarafınıza gelen tüm mesajları anlık olarak görüntüleyebilir, diğer ülkelerde yer alan arkadaşlarınızla ücretsiz sohbet edebilir, mesajlarınıza eğlenceli çıkartmalar ekleyebilir ve isterseniz sesli mesajlar gönderebilirsiniz.
Son olarak Facebook sohbet veya Messenger mobil olarak adlandırabileceğimiz Facebook Messenger uygulaması sayesinde akıllı telefonlarınız üzerinde gerçekleştireceğiniz mesajlaşma deneyimini bir üst seviyeye taşımak tamamen sizin elinizde.
İndirme seçenekleri arasında yer alan Facebook Messenger APK dosyası sayesinde Facebook Messenger yükleme işlemini ücretsiz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Facebook Messenger Android Uygulaması Özellikleri
- Birlikte izleyin: Messenger görüntülü sohbet ve odalar ile videoları, TV programlarını ve filmleri arkadaşlarınızla birlikte izleyin.
- Özel ifadeler: Söyleyecek bir şey bulamıyor musunuz? Seçebileceğiniz çok daha fazla ifade simgesiyle artık ifadelerinizi özelleştirebilirsiniz.
- Sohbet temaları: Sohbetlerinizi daha kişisel hale getirmek için Batik veya Aşk gibi eğlenceli tema ve renkler arasından istediğinizi seçin.
- Odalar ile grubu bir araya getirin: Messenger yüklü olmayan kişilerinizle görüntülü grup sohbeti yapmak için bir bağlantı gönderin. Süre sınırı olmadan 50 kişiye kadar sohbet edin.
- Ücretsiz görüntülü aramalarla bağlantıda kalın: FaceTime benzeri ancak farklı cihazlarda (Android, iOS vb.) çalışan sınırsız canlı görüntülü sohbet ile arkadaşlarınızı ve ailenizi yakınınızda tutun. Yüksek kaliteli ses, yüksek çözünürlüklü video ve yüz filtreleri gibi interaktif video özellikleriyle en fazla 8 kişiye kadar grup olarak görüntülü aramalar gerçekleştirin.
- Sınırsız, ücretsiz mesajlaşma ve arama: Dünyanın dört bir yanından Facebook arkadaşlarınıza bir mesaj gönderin. Telefonda, tablette ve webde yüksek kaliteli sesli ve yazılı mesajlaşmanın keyfini çıkarın.
- Karanlık mod: Sohbet arayüzünün renklerini karartan yeni ve şık bir görünümle gözlerinizi biraz dinlendirin.
- Sesli ve görüntülü mesajlar kaydedin ve gönderin: Kayıt butonuna basıp sesli mesaj gönderin. Konuşun, şarkı söyleyin, haykırın...
- Çıkartma, gif ve ifade simgeleriyle kendinizi ifade edin: Yaratıcı yönünüzü göstermek için özel çıkartmalar kullanın. Görüntülü aramalara efekt ve filtreler de ekleyebilirsiniz.
- Dosya, fotoğraf ve videolar gönderin: Arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz dosya sayısına ilişkin bir sınırlama yoktur.
- Planlayın ve gerçekleştirin: Anketler ve daha fazlası ile bir araya gelmek için planlar yapın. Bir buluşma noktası önerin veya sadece birkaç dokunuşla konumunuzu paylaşarak arkadaşlarınıza nerede olduğunuzu söyleyin.
- İşletmelerle sohbet edin: Rezervasyon yapmak, müşteri desteği almak, fırsatlar yakalamak ve daha fazlası için işletmelerle kolayca bağlantı kurun.
- SMS Messenger'a geliyor: İletişimde kalmak için birden fazla uygulama açmanıza gerek yok. SMS ve Messenger için tek bir uygulama kullanın.
- Farklı platformlarla uyumluluk: Site, portal ve diğer bir dizi cihazda arkadaşlarınızla sohbet edin.
Facebook Messenger
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 101,523
- DOSYA BOYUTU 109.00 MB
- Üretici Facebook
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Facebook Messenger uygulaması ile arkadaşlarınızla ücretsiz olarak mesajlaşabilirsiniz.
Facebook Messenger, Facebook'taki arkadaşlarınızla hızlıca mesajlaşabileceğiniz bir uygulamadır. Herhangi bir ücret ödemeden ister 3G ister Wi-Fi bağlantınız üzerinden sevdiklerinizle her daim sohbet edebileceğiniz uygulama, Facebook tarafından geliştirilmiş resmi uygulamadır.
iOS 7'nin tüm sadeliğinin yansıtıldığı arayüze sahip Facebook Messenger uygulaması ile sevdiklerinizle doyasıya mesajlaşabilirsiniz. Sesli mesajlar gönderebilir, çoklu sohbetlere katılabilir, fotoğraf paylaşımında bulunabilirsiniz.
Facebook uygulamasına giriş yapmadan arkadaşlarınızla mesajlaşmanızı sağlayan uygulamayı telefon numaranızı girerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Telefon ve tabletinizdeki kişiler otomatik olarak senkronize edilir, yanında messenger simgesi gördüğünüz tüm kişilerinizle uygulama içerisinden sohbet edebilirsiniz. En yeniler bölümünden sohbet geçmişinize göz atabilirsiniz.
Facebook Messenger
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 161
- DOSYA BOYUTU 108.20 MB
- Üretici Facebook
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Facebook Messenger Mac İndir: Mac bilgisayarlar için ücretsiz mesajlaşma, görüntülü konuşma programı
Facebook Messenger, Mac için ücretsiz anlık mesajlaşma, görüntülü konuşma programı. Facebook Messenger Mac uygulamasını indirin ve masaüstü için tasarlanmış yüksek kaliteli sesli ve görüntülü sohbete erişin.
Messenger, Facebook kullanıcılarının birbiriyle yazılı ve görüntülü konuşmasını sağlayan ücretsiz bir uygulama ve web, mobil, masaüstü tüm platformlarda mevcut. Facebook Messenger Mac uygulaması, tarayıcınızı açmadan Facebook arkadaşlarınızla iletişimde kalmanızı sağlıyor. Teke tek veya grup şeklinde ücretsiz, yüksek kalitede sesli ve görüntülü sohbet ediyorsunuz. Fotoğraf ve video paylaşabiliyor, dosya alıp gönderebiliyorsunuz. Kelimelerin bittiği yerde emojiler yardımınıza koşuyor. Koyu mod seçeneğini de var.
Facebook Messenger Mac Özellikleri
- Görüntülü sohbet ederken çoklu görev yapın, anı asla kaçırmayın.
- Tam ekran görüntülü sohbet ile yakın kalın.
- Yakın arkadaşlarınızla dosyalar, fotoğraflar ve videolar paylaşın.
- Karanlık mod ile düşük ışık koşullarında konuşmayı sürdürün.
Facebook Messenger
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 53,199
- DOSYA BOYUTU 5.00 MB
- Üretici Facebook
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Facebook Messenger ücretsiz bir anlık mesajlaşma yazılımıdır
Facebook Messenger yaygın olarak kullanılan resmi Facebook anlık mesajlaşma yazılımının Windows 10 Mobile için geliştirilmiş versiyonudur.
Arkadaşlarınızla veya ailenizle ücretsiz olarak iletişim kurmanıza imkan tanıyan Facebook Messenger Windows Phone cihazınızın internet bağlantısı üzerinden sohbet edebilmenize ve mesaj gönderebilmenize olanak sağlayan bir mobil yazılımdır. Eğer Facebook bağlantılarınıza mesaj göndermek için Facebook uygulamasını veya tarayıcınızı açmaktan hoilanmıyorsanız Facebook Messenger size oldukça pratik bir çözüm sunacaktır.
Facebook Messenger ile Facebook bağlantılarınıza kolay ve hızlı bir şekilde mesaj gönderebilirsiniz. Sadece mesajlaşma için geliştirilen uygulama sayesinde Facebook hesabınızı tarayıcınız veya Facebook uygulaması üzerinden açmanıza gerek kalmıyor; böylece internet üzerinden gereksiz veri trafiği yapılmıyor. Mesaj gönderme işlemi de bu yolla daha kısa sürede gerçekleştirilebiliyor.
Facebook Messenger bize çıkartma gönderme ve özel olarak fotoğraf gönderme imkanı da sunmakta. Dilerseniz Facebook Messenger aracılığıyla grup sohbetleri de başlatabilmektesiniz. Facebook Messenger'ın bir diğer güzel yönü yakında olduğunuz insanlara yerinizi bildirebilmek için konum paylaşmanıza izin vermesi.
Eğer Facebook mesajlarınıza erişmenin ve Facebook bağlantılarınızla sohbet etmenin kolay bir yolunu arıyorsanız Facebook Messenger'ı Windows Phone cihazınıza yüklemelisiniz.
Yenilikler:
- Fotoğrafları kaydetme
- GIF gönderme ve GIF kütüphanesi
- Kulanıcı adı düzenleyebilme
- Tema renkleri
- Daha güvenilir bildirimler
- Daha az veri tüketimi
- Genel performans iyileştirmeleri
Facebook Messenger
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 35,855
- DOSYA BOYUTU 1.81 MB
- Üretici Facebook
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BlackBerry cihazınızla en hızlı şekilde mesajlaşmak için hazırlanmış Messenger uygulaması, Facebook tarafından yayınlandı.
Hem Facebook arkadaşlarınıza hem de telefon rehberindeki tüm diğer arkadaşlarınıza mesaj göndermek ve Facebook aracılığıyla sohbet için hazırlanmış bir uygulama. BlackBerry cihazınızla en hızlı şekilde mesaj alıp göndermek için tasarlanmış uygulama, bir tık ötenizde.
Facebook üzerinden anlık mesajlaşma ve sohbeti mümkün hale getiren uygulama Facebook tarafından hazırlandı. Facebook sayfasına gitmeden arkadaşlarınızla sohbeti mümkün hale getiren Facebook Messenger uygulamasının arayüzü alıştığınız sohbet programlarına benziyor. Programla Facebook'ta çevrimiçi olan arkadaşlarınızla mobil cihazlar üzerinden mesajlaşabilir, en son güncellemeleri haber bandı sayesinde takip edebilir, bildirimlerden hızlıca haberdar olabilirsiniz.
Öne Çıkan Özellikler
- Facebook Messenger yüklü diğer arkadaşlarla mesajlaşma imkanı.
- Facebook arkadaşlarıyla sohbet.
- Gelen mesajlar için ücretsiz uyarı sistemi.
- Mesajlara fotoğraf ve konum bilgisi ekleme.
- Messenger'ı olmayan diğer arkadaşlara yazılı mesaj atma.
- Messenger ve Facebook'ta alınan ve gönderilen mesajlara ulaşma.
- Grup sohbeti.