Elon Musk Seri Üzgün: Bluesky Kendi Rekorunu Bu Hafta Kırıyor

İki yıl önce Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, sosyal medya dünyasında ciddi değişimlere yol açtı. Kimi kullanıcılar tweet'lere bağlam ekleme gibi yeni özellikleri beğenirken, nefret söylemleri, tehditler, aşırı reklamlar ve bot hesapların yaygınlaşması gibi sorunlar birçok kişiyi rahatsız etti.

Musk'ın zaman zaman tartışma yaratan, hatta kimi kesimlerce ırkçı ve antisemitik olarak nitelendirilen içerikler paylaşması, kullanıcıların alternatif platformlara yönelmesine neden oldu. Sadece kişiler değil, bilindik kuruluşlar da platformu "zehirli" olmakla suçlayıp Bluesky'a geçiş yapacağını açık açık bildirdi.

Kısacası Musk'ın kararları, kullanıcıları alternatif platformlara geçmeye zorladı. Bu işin en kârlı platformu da Bluesky. Çünkü bu hafta muhtemelen 30 milyon kullanıcıya ulaşacak.

30 Milyon Kullanıcıya Ulaşmaya Çok Yakın

Twitter'ın ardından yeni bir sayfa açan Jack Dorsey'in sonraki durağı Bluesky oldu. Tasarım olarak Twitter'a oldukça benzeyen platform Kasım 2024'te tam 20 milyon kullanıcıya ulaşmakla kalmayıp Elon Musk'ın dünya politikalarındaki etkilerinin de tetiklemesiyle hızlı bir büyüme sürecine girdi.

Bluesky, bu hafta itibarıyla 30 milyon kullanıcıya ulaşma eşiğinde. Platformun başarısındaki en büyük etkenlerden biri, kullanıcıların daha düzenli bir moderasyon ve daha az reklam istemesi.

Özellikle Mastodon ve Hive Social gibi alternatiflerle kıyaslandığında, Bluesky'nin kullanıcı dostu yaklaşımı ve hızlı büyüyen bir topluluğu var.

Büyük Markalar Bluesky'ı Tercih Edebilir

Büyük markalar Bluesky'a geçiş yapmayı sürdürüyor ama pek çoğunun halen sessiz kaldığını görebilirsiniz. Bunun sebebi ise Meta ve X ile olan bağlama anlaşmaları.

Örneğin, geçtiğimiz günlerde NFL'in bir takımı, Bluesky'dan ayrılmaya zorlandı çünkü henüz resmi bir anlaşmaları yoktu.

Tabii Bluesky'ın büyüme hızı göz önüne alındığında, büyük şirketlerin de bu platforma kayması an meselesi gibi görünüyor. Musk yakın zamanda platformdan zarar ettiklerini, işlerin istediği gibi gitmediğini açıklamışken sizce Bluesky krizi fırsata çevirir mi? Yorumlarda buluşalım.