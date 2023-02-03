Twitter Öncü Oldu: Ücretli Mavi Tikler Instagram'a da Geliyor!

Facebook'un ana şirketi Meta'ya ait video ve fotoğraf paylaşım hizmeti Instagram, yeni bir söylentiye göre ücretli doğrulamayı deneyen bir sonraki sosyal medya platformu olabilir.

Uygulama geliştiricisi ve teknoloji sızıntılarıyla ünlü Alessandro Paluzzi, Instagram'ın mavi tik içeren bir abonelik planı üzerinde çalıştığını öne süren kod dizelerine rastladığını tweetledi. Paluzzi, kodda ücretli doğrulamaya yalnızca birkaç atıfta bulunulduğunu belirtti. Renk dışında, ücretli doğrulama rozetinin neye benzeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.

Paluzzi daha önce Instagram'ın kodunda gizlenen, profilinizde otomatik olarak çalan şarkıları test etmek (MySpace gibi) ve BeReal'in günlük fotoğraflarını doğrudan aktarmak gibi diğer potansiyel özellikleri ortaya çıkarmıştı.

Instagram Mavi Tik Satışında Nasıl Bir Yaklaşım İzleyecek?

Paluzzi'nin sızıntılarla ilgili geçmişi göz önüne alındığında bu söylentiye gerçek gözüyle bakılıyor. Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından getirdiği en radikal kararlardan biri olan ücretli mavi tik, hâlâ tartışmaların ilgi odağı olsa da kullanıcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kısa bir süre sonra Twitter tarafından doğrulanan hesaplar ile satın alınan mavi tiklerin karışmasının ardından şirket farklı renklerde tikler getirerek bu karışıklığı çözmüştü.

Instagram'ın da aynı yolu izlemesiyle birlikte benzer bir yaklaşım görebiliriz. Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.