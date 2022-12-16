Twitter Türk Kullanıcılara Rastgele Mavi Tik Vermeye Başladı

Twitter'ın ünlü teknoloji milyarderi Elon Musk tarafından satın alınmasından sonra başlayan mavi tik satışı, çıktığı ilk hafta büyük tepki toplamış ve rafa kaldırılmıştı. Bu hafta yeniden kullanıma sunulan geliştirilmiş versiyonda da bazı gariplikler bulunuyor. Twitter, iddialara göre rastgele bir şekilde Türk kullanıcılara mavi tik dağıttı.

Twitter'ın rastgele olarak mavi tik dağıttığı haberi, kısa sürede sosyal medyada popüler hale geldi. Twitter'dan istemedikleri halde mavi tik alan hesaplar, olay karşısında şaşkınlıklarını paylaşımlarıyla ifade etti.

Bedava Mavi Tik!

Bana niye mavi tik geldi lan ne alaka ??? — Homeros (@saramagogiller) December 16, 2022

Twitter Blue, henüz global çapta hizmete sunulmadı. Yani Türkiye'deki bir kullanıcı parasını verse dahi Twitter Blue sahibi olamıyor. Ancak birkaç kişiye rastgele olduğu varsayılan Twitter Blue dağıtımı, hizmetin ülkemize de geleceğinin habercisi olabilir.

Bedava Twitter Blue alan hesaplardan biri @avukatergunn isimli avukatlık hakkında mizahi paylaşım yapan bir parodi hesap oldu. @saramagogiller isimli hesap ise rastgele bir şekilde edindiği mavi tik karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Bana da mavi tik vermişler, bi yanlışlık olmasın benim param maram yok. Gönlü zengin diye vermişler ellam, neyse hayırlı olsun o vakit… — Av.Ergün KAZANIR (@avukatergunn) December 16, 2022

Şimdilik ülkemize Twitter Blue'nun ne zaman geleceği henüz kesin değil. Eğer Twitter bir yerelleştirme politikasına gitmezse yurt dışı fiyatı baz alındığında Twitter Blue fiyatının ülkemiz için yaklaşık olarak aylık 150 TL olacağını söyleyebiliriz.