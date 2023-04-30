iOS 17 Uygulamaları ve Duvar Kağıtları Belli Oldu

Sıradaki yazılım güncellemesi, milyonlarca iPhone kullanıcısı tarafından merakla bekleniyor. Apple, iOS 17 güncellemesi hakkında sessizliğini korusa da tanıtım tarihi yaklaştıkça içeride gelen bilgilerin sayısı da artıyor.

Yakın zamanda sızdırılan iOS 17 render görüntülerinde Cüzdan, Sağlık ve Duvar Kağıtları uygulamalarına ait bazı detaylar ortaya çıktı.

Cüzdan Uygulaması Değişiyor

Apple duyumcusu @analyst941 Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan görsellerde iOS 17 ile birlikte gelmesi beklenen konsept tasarım detayları belli oldu. Buna göre yeni Sağlık, Cüzdan ve Duvar Kağıtları uygulamaları, yenilenen arayüzleriyle birlikte kullanıcılara sunulacak.

Yeni Cüzdan uygulamasının tüm kredi kartları, uçak biletleri ve otobüs biletlerini tek bir yerde toplama özelliği olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Cüzdan uygulaması içerisinde Nakit, Anahtarlar, Kimlikler ve Siparişler olmak üzere özel sekmeleri içeren bir gezinme çubuğu yer alacağı belirtiliyor.

Yeni Sağlık uygulamasında ise tasarım değişiklikleriyle birlikte kullanıcılar aşağıya kaydırmak zorunda kalmadan ek ölçümleri görebileceği aktif bir ekrana kavuşacak. Duvar Kağıtları için ise kullanıcıların tercihlerini kolaylıkla düzenleyebileceği ızgara görünümünün eklenmesi, duvar kağıtlarının kolaylıkla eklenip silinebilmesi gibi yeni özellikler kullanıcıları bekliyor.

iOS Güncellemesi Alacak Telefonlar