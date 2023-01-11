iOS 17 ile Gelecek Özellikler Belli Oldu

Apple'ın iOS 17'yi tanıtmasına yaklaşık beş ay kalmış olsa da Apple'ın önceki duyurularına ve bildirilen bilgilere dayanarak yaklaşan yazılım güncellemesiyle ilgili birkaç ayrıntıyı şimdiden bir araya getirebiliyoruz.

iOS 17 hakkında şimdiye kadar duyduğumuz her şeyi özetledik. Apple'ın iOS 17'yi iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 ve tvOS 17 ile birlikte Haziran ayındaki yıllık geliştiriciler konferansı WWDC'de duyurması bekleniyor, bu nedenle henüz erken ve muhtemelen önümüzdeki aylarda planlanan ek özellikleri de öğreneceğiz.

Alternatif Uygulama Mağazaları

Geçtiğimiz ay Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası'na uyum sağlamak amacıyla iPhone'da "alternatif uygulama mağazalarına" izin vermeye hazırlandığını bildirdi. Haberde başlangıçta yalnızca Avrupa için planlandığı belirtilen değişiklikler, iPhone kullanıcılarının Apple'ın App Store'u dışında uygulama yüklemelerine olanak tanıyacak.

Gurman, Apple'ın değişikliklerin "iOS 17 güncellemesinin" bir parçası olarak hazır olmasını hedeflediğini, yani değişikliklerin iOS 17.1 veya daha sonraki bir ara güncellemesinde sunulabileceğini söyledi. Yasa Mart 2024'te tamamen uygulanabilir hâle gelecek.

Yeni Nesil CarPlay

WWDC 2022'de Apple, birden fazla ekran, widget ve gösterge paneli, klima kontrolleri ve radyo gibi araç işlevleriyle entegrasyon desteği sunacak olan yeni nesil CarPlay'in önizlemesini yaptı.

Apple, yeni nesil CarPlay deneyimini destekleyen ilk araçların 2023'ün sonlarında duyurulacağını ve araca bağlı iPhone'un iOS 17 veya sonraki bir sürümü gerektirmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Apple, taahhütte bulunan otomobil üreticileri arasında Acura, Audi, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Volvo ve diğerlerinin yer aldığını söyledi.

Karma Gerçeklik Başlığı Desteği

Apple'ın uzun zamandır beklenen karma gerçeklik başlığını bu yıl duyurması bekleniyor ve iOS 17'nin piyasaya sürülmeden önce cihaz için destek içermesi muhtemel. Apple ayrıca WWDC'de başlık için geliştirici odaklı diğer yazılım araçlarını da duyurabilir.

Nispeten Daha Az Değişiklik Beklentisi

Gurman'a göre iOS 17, Apple'ın karma gerçeklik başlığı için "xrOS" işletim sistemine odaklanması nedeniyle "başlangıçta planlanandan daha az büyük değişikliğe" sahip olabilir. Bu durum iOS 17'nin daha çok hata düzeltmeleri ve kararlılık iyileştirmelerine odaklanmasıyla sonuçlanabilir ancak henüz erken olduğu için kesin özellikler hakkında bahsedebileceğimiz daha fazla bir şey yok.

Peki sizin iOS 17'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.