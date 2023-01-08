Apple'ın iOS 17 Planları Ortaya Çıktı

iPhone için bir sonraki büyük güncelleme olan iOS 17, Apple'ın mühendislerinin yaklaşmakta olan karma gerçeklik başlığına daha fazla odaklandığından Apple'ın başlangıçta umduğundan daha az önemli yeniliğe sahip olabilir.

Apple birkaç yıldır karma gerçeklik başlığı ve ona eşlik eden işletim sistemi xrOS üzerinde çalışıyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre başlığın 2023'te piyasaya sürülmesi beklendiğinden, Apple mühendisleri yaklaşan iOS 17 ve iPadOS 17 güncellemeleri de dâhil olmak üzere diğer işletim sistemlerine daha az odaklanıyor.

Apple, iOS 17'de Büyük Değişiklikler Planlamıyor

En son Power On bülteninde Gurman, dâhili kod adı Dawn olan iOS 17'nin, Apple'ın yaklaşan karma gerçeklik başlığı için xrOS'a daha fazla odaklanması nedeniyle "başlangıçta planlanandan daha az büyük değişiklik" ile sonuçlanabileceğini belirtiyor. Gurman benzer bir yaklaşımın Sunburst kod adlı macOS 14 için de geçerli olduğunu söylüyor.

2020'de duyurulan iOS 14 ve geçtiğimiz Haziran ayında duyurulan iOS 16, iPhone ana ekranına yeniden tasarlanmış widget'lar, uygulama kitaplığı, haritalar ve safari gibi stok uygulamalarda yeni özellikler, yeniden tasarlanmış bir kilit ekranı ve daha fazlasını getiren iki önemli güncellemeydi. iPadOS 17, macOS 14 ve watchOS 10 ile birlikte iOS 17 de Haziran ayında WWDC sırasında duyurulacak.

Peki önceki iOS'lara kıyasla nispeten daha az yeniliğe sahip olması beklenen iOS 17'den sizin beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.