iPhone 15 Pro'da Fiziksel Ses ve Güç Tuşları Değişiyor

Analist Ming-Chi Kuo, MacRumors tarafından tespit edilen bir tweet'te, yeni nesil iPhone 15 Pro modellerinin fiziksel ses ve güç tuşlarını dokunsal geri bildirim kullanan katı hâl formunu benimseyen şekillerde değiştirebileceğini yazdı.

Tasarım, iPhone 7'deki, bir tuşa basmayı titreşimlerle simüle etmek için bir Taptic Engine kullanan fiziksel olmayan Home tuşuna benzer olacak. Ayrıca hareket etmeyen ancak benzer dokunsal teknolojiyi kullanarak tıklamaları simüle eden Mac trackpads'e de benzeyebilir.

Apple Fiziksel Ses ve Güç Tuşlarını Yenileme Kararı Aldı

Bu değişikliği yapmak, hâlihazırda mevcut iPhone modellerinde bulunanın üzerine ek Taptic Engine gerektirecek. Kuo bir tweet dizisinde şu ifadeleri kullandı:

"Kullanıcıların fiziksel tuşlara basıyormuş gibi hissetmelerini sağlamak için güç geri bildirimi sağlamak adına iç sol ve sağ taraflarda bulunan Taptic Engine olacak. Bu tasarım değişikliği nedeniyle, her iPhone'da kullanılan Taptic Engine sayısı mevcut birden üçe çıkacak."

En temelde bu değişiklik, telefonların bir tarafında bulunan fiziksel ses ve güç tuşlarını iPhone 7'nin Home tuşuna benzer şekilde katı hâl formunu benimseyecek şekilde yenilemek olacak.

Kuo, tuşsuz tasarımın ve USB-C'ye geçişin sonraki iPhone Pro modelleri için büyük değişikliklerden ikisi olacağını söyledi. Kuo genellikle bu tür şeylerde haklı çıksa da iPhone 15 modellerine daha bir yıl var, bu yüzden bu esnada çok şey değişebilir.