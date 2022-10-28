iPhone 15 Pro'da Fiziksel Ses ve Güç Tuşları Değişiyor
Apple, iPhone 15 Pro'da önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İşte yeni fiziksel ses ve güç tuşuyla ilgili alınan karar!
Analist Ming-Chi Kuo, MacRumors tarafından tespit edilen bir tweet'te, yeni nesil iPhone 15 Pro modellerinin fiziksel ses ve güç tuşlarını dokunsal geri bildirim kullanan katı hâl formunu benimseyen şekillerde değiştirebileceğini yazdı.
Tasarım, iPhone 7'deki, bir tuşa basmayı titreşimlerle simüle etmek için bir Taptic Engine kullanan fiziksel olmayan Home tuşuna benzer olacak. Ayrıca hareket etmeyen ancak benzer dokunsal teknolojiyi kullanarak tıklamaları simüle eden Mac trackpads'e de benzeyebilir.
Apple Fiziksel Ses ve Güç Tuşlarını Yenileme Kararı Aldı
Bu değişikliği yapmak, hâlihazırda mevcut iPhone modellerinde bulunanın üzerine ek Taptic Engine gerektirecek. Kuo bir tweet dizisinde şu ifadeleri kullandı:
"Kullanıcıların fiziksel tuşlara basıyormuş gibi hissetmelerini sağlamak için güç geri bildirimi sağlamak adına iç sol ve sağ taraflarda bulunan Taptic Engine olacak. Bu tasarım değişikliği nedeniyle, her iPhone'da kullanılan Taptic Engine sayısı mevcut birden üçe çıkacak."
En temelde bu değişiklik, telefonların bir tarafında bulunan fiziksel ses ve güç tuşlarını iPhone 7'nin Home tuşuna benzer şekilde katı hâl formunu benimseyecek şekilde yenilemek olacak.
Kuo, tuşsuz tasarımın ve USB-C'ye geçişin sonraki iPhone Pro modelleri için büyük değişikliklerden ikisi olacağını söyledi. Kuo genellikle bu tür şeylerde haklı çıksa da iPhone 15 modellerine daha bir yıl var, bu yüzden bu esnada çok şey değişebilir.
iPhone 15 Pro İçin İlk Bilgiler Gelmeye Başladı: İşte Belli Olan Özellikleri!
iPhone 14 serisi henüz yeni yeni kullanıcıları ile buluşmasına rağmen iPhone 15 serisi için bilgiler gelmeye başlıyor.
YORUMLAR