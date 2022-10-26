iPhone 15 Pro İçin İlk Bilgiler Gelmeye Başladı: İşte Belli Olan Özellikleri!

iPhone 14 serisi henüz yeni yeni kullanıcıları ile buluşmasına rağmen iPhone 15 serisi için bilgiler gelmeye başlıyor. Eylül 2023'te satışa çıkacağı söylenen yeni seri hakkında TrendForce bir rapor yayınladı. Bu raporda 15 Pro modelinin sahip olacağı özellikler hakkında önemli bilgiler yer alıyor.

TrendForce, Apple'ın gelecek yıl piyasaya sunacağı iPhone 15 Pro ile ilgili çeşitli bilgilerin yer aldığı bir bülten yayınladı. Bültende yer alan ayrıntılar, iPhone 15 serisini bekleyenler için önemli bilgiler içeriyor.

iPhone 15 Serisi Özellikleri

Rapora göre 15 serisinde yine iki adet Pro versiyon bulunacak. Bu modeller A17 çipine sahip olarak daha iyi bir performans sunacak. Pro olmayan modeller ise A16 yongasına sahip olacak. Bu yonga üzerinde de iyileştirmeler yapılacak.

iPhone 15 Pro modelleri, iPhone 14 Pro'lardan farklı olarak 8 GB RAM ile gelecek. Pro dışında kalan modeller ise 6 GB RAM ile kullanıcılara sunulacak. Avrupa Birliği'nin tek tip şarj girişi yasasına uyacak USB-C'ye 15 serisinde geçiş yapılacak. Bu da Lightning konektörünün artık rafa kaldırılacağı anlamına geliyor.

En merak edilen konulardan biri de kamera özellikleri. iPhone 15 Pro Max modelinin 10x ve daha fazla optik yakınlaştırmaya sahip olacağı tahmin ediliyor. Periskop işlevli bir telefoto lense de sahip olacağı söylentiler arasında. Daha iyi kamera performansı için ek bir optik elemana sahip 8P tasarımlı güncellenmiş ana lense sahip olması da telefon modellerinden beklenenler arasında yer alıyor.

Son olaraki tahminlere göre bu seri de Qualcomm tarafından sağlanan bir modemle gelecek. Apple'ın kendi modemi henüz hazır olmadığı için bu sistemde devam edileceği yüksek bir ihtimal.

iPhone 15 Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Özelliklerine dair yavaş yavaş bilgiler gelmeye başlayan telefonun fiyatına dair net bir paylaşım henüz yapılmadı. Şu an ülkemizde satışta olan 14'ün başlangıç fiyatı 30.999 TL. iPhone 14 Pro Max modeli ise 43.999 TL'den başlıyor.