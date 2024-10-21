Apple'ın En İnce Telefonu iPhone 17 Air'in Özellikleri Sızdırıldı: Kamerası Şaşırttı!

Yeni iPhone modelleri merak içerisinde beklerken heyecan seviyesini önemli ölçüde artıran bir gelişme yaşandı. iPhone 17 Air olarak isimlendirilmesi beklenen telefonun özellikleri gün yüzüne çıktı.

iPhone 17 Air Özellikleri

Teknoloji devinin üzerinde çalıştığı yeni telefonun 6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı söyleniyor. Bu, cihazın iPhone 16 Pro modelinden daha büyük bir ekran ile geleceği anlamına geliyor. Ekranda ayrıca Dynamic Island (Dinamik Ada) ve Face ID özelliklerinin yer alması bekleniyor.

Analist Jeff Pu tarafından paylaşılan bilgilere göre alüminyum çerçeveye sahip telefon gücünü Apple A19 işlemcisinden alacak. Asıl şaşırtan kısım ise telefonun yalnızca bir adet arka kamera ile gelecek olması. Analist Ming-Chi Kuo da daha önce aynı iddiayı ortaya atmıştı.

Pu'ya göre arka kamera 48 megapiksel çözünürlüğünde olacak. iPhone 16 serisinde çift arka kamera tercih edilirken iPhone SE serisinde tek kameraya yer verilmişti.

Yeni iPhone modelinin ön yüzeyinde 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. iPhone 16 serisinde 12 MP ön kamera tercih edilmişti. Apple Intelligence ile beraber gelecek telefon 8 GB RAM'e sahip olacak.

Apple'ın konu ile ilgili resmî açıklama yapmadığını, bu nedenle telefonun farklı özellikler ile gelebileceğini belirtelim. Peki, iPhonre 17 Air ne zaman çıkacak?

iPhone 17 Air Çıkış Tarihi

Merak içerisinde beklenen iPhone 17 Air modelinin 2025 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

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