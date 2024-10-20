Şirket Çalışanları Açıkladı: Apple Intelligence Rakiplerinden En Az 2 Yıl Geride!

iOS 18 ile beraber iPhone kullanıcılarının beğenisine sunulan yeni yapay zeka modeli Apple Intelligence ile ilgili hayli ilginç bir iddia ortaya atıldı. Sektörel kaynaklara göre, şirket içindeki çalışanlar Apple Intelligence modelinin, yapay zeka sektörünün güncel durumuna göre en az iki yıl geriden geldiğini inanıyor. Detaylar haberde.

Apple Intelligence, ChatGPT'ye Kıyasla Daha Düşük Doğruluk Payına Sahip

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın ilk olarak geçtiğimiz haziran ayında tanıttığı yeni yapay zeka modeli Apple Intelligence, iOS 18'in kararlı sürümleri ile beraber kullanıma sunulmaya başlandı. Oldukça önemli özellikler sunmasıyla dikkat çeken yeni model ile ilgili çarpıcı bir iddia ise kısa bir süre önce geldi. Söylentilere göre şirket içerisindeki pek çok çalışan Apple Intelligence'in sanıldığı kadar iyi olmadığını düşünüyor.

Apple'a yakınlığı ile bilinen ünlü analist Mark Gurman'a göre çalışanlar, yeni yapay zeka modelinin sektördeki benzer sistemlere kıyasla en az iki yıl geride olduğunu ifade ediyor. Bu fikrin arkasında ise birkaç farklı nedenin yattığını söyleyebiliriz.

Bunlardan birincisi Apple Intelligence'in sunucular yerine sadece bir cihaz üzerinden çalışabilen bir model olması. Özellikle modelin doğru çalışabilmesi için A17 veya M1 işlemcisinden güç alan ve en az 8GB belleğe sahip cihazlar gerektirmesi, onu ChatGPT ve Gemini gibi bulut tabanlı olarak neredeyse her cihaz üzerinden çalışabilen modellerden geri kalmasına sebep oluyor.

Bununla birlikte performans tarafında da önemli kuşkular mevcut. Gurman'ın sunduğu verilere göre ChatGPT, güncel olarak Apple Intelligence destekli Siri'den yaklaşık olarak %25 daha doğru yanıtlar veriyor ve %30 daha fazla soruya yanıt verebiliyor. Apple cephesinin bu alandaki rakamları OpenAI ile eşitlemek için hala çalıştığı konuşuluyor.

Öte yandan Gurman, Apple çalışanlarını kaynak göstererek mevcut yapay zeka modelinin 2026 yılına kadar neredeyse her akıllı telefon, bilgisayar ve tablette çalışacağını öne sürüyor. Apple Intelligence, böylece ChatGPT ve Gemini gibi pek çok model ile yarışabilecek seviyeye gelebilir ve kullanıcıların özelliklerden daha hızlı bir şekilde yararlanmasına imkan tanıyabilir.

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