iPhone 17 Serisinin Fiyatları Sızdırıldı! Ateş Pahası Olacak

Apple, 2024 yılının eylül ayında düzenlediği etkinlikte iPhone 16 serisini tanıttı. Yapılan tanıtımın ardından yeni iPhone modelleri hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Daha önce özellikleri sızdırılan iPhone 17 serisinin bu kez fiyat etiketleri gün yüzüne çıktı.

iPhone 17 Serisinin Fiyatları Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre yeni iPhone'larda 100 dolar tutarında bir artış yaşanacağı iddia ediliyor. iPhone 17 modelinde bir istisna yaşanabileceği ve fiyatının sabit tutulabileceği de söylentiler arasında yer alıyor.

iPhone 17 modelinin 799 dolar veya 849 dolar, iPhone 17 Air modelinin 999 dolar, iPhone 17 Pro modelinin 1.099 dolar, iPhone 17 Pro Max modelinin ise 1.299 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

Eğer bu iddia doğru çıkarsa iPhone 17 serisi bu zamana kadarki en pahalı iPhone serisi olacak. iPhone 16 modeli 799 dolar, iPhone 16 Plus modeli 899 dolar, iPhone 16 Pro modeli 999 dolar, iPhone 16 Pro Max ise 1.199 dolar fiyata satıldığını belirtelim.

Fiyatları ile gündeme gelen yeni iPhone serisi önemli bir yeniliğin altına imza atacak. Seride Plus modeli yerine iPhone 17 Slim olarak da bilinen iPhone 17 Air modeli yer alacak. Bu modelin çok ince bir yapıya sahip olacağı söyleniyor.

Yeni iPhone modellerinin fiyat etiketleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.