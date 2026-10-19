iPhone Duo'nun Bataryası Galaxy Z Fold8'den Büyük Çıktı

Apple'ın Avrupa Birliği'ne (AB) yaptığı zorunlu enerji etiketi kaydı iPhone Duo batarya kapasitesi için ilk resmi rakamı verdi. Kayda göre telefonun 2 pilinin toplam nominal kapasitesi 4.883 mAh. Bu değer, Samsung'un Galaxy Z Fold8 ve Fold8 Ultra modellerinin aynı veri tabanındaki değerlerinden biraz yüksek.

iPhone Duo'nun Bataryası Kaç mAh?

Rakam Apple'ın bir basın bülteninden ya da teknik özellik sayfasından değil, AB'nin akıllı telefonlar için zorunlu tuttuğu enerji etiketi kaydından geliyor. Apple'ın İrlanda'daki dağıtım şirketinin A3720 model kodlu iPhone Duo için hazırladığı Avrupa Ürün Enerji Etiketi Veri Tabanı (EPREL) kaydı, 16 Ekim 2026'da yayına girdi. Kaydı ilk haberleştiren sitelerden biri MacRumors oldu.

Apple'ın Türkçe teknik özellikler sayfası da telefonda 2 adet şarj edilebilir lityum iyon pil bulunduğunu yazıyor. EPREL kaydı 2 pilin ayrı ayrı kapasitesini vermiyor, kayıtta yalnızca toplam değer var; watt saat (Wh) cinsinden kapasite de kayıtta ve Apple'ın sayfalarında bulunmuyor. Telefon dünya genelinde eSIM ile satıldığı için MacRumors ve GSMArena, kapasitenin her pazarda aynı olacağını yazıyor.

EPREL kaydına göre iPhone Duo, AB'nin standart kullanım testinde tek şarjla 51 saat 30 dakika dayanıyor. Telefonun pili, 1.000 şarj döngüsünü tamamladığında başlangıç kapasitesinin en az yüzde 80'ini koruyor. Kayıtta enerji verimliliği için A, onarılabilirlik için C sınıfı yazıyor ve pili kullanıcının kendisinin değiştiremeyeceği belirtiliyor.

Galaxy Z Fold8 ve Fold8 Ultra'dan Büyük mü?

Samsung'un tanıtımında Galaxy Z Fold8'in bataryası 4.800 mAh, Galaxy Z Fold8 Ultra'nın bataryası 5.000 mAh olarak geçiyor. Bu rakamlar, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun (IEC) 61960 standardına göre hesaplanan tipik değerler. Apple tipik değer vermediği ve EPREL'deki rakam nominal (anma) kapasite olduğu için doğru karşılaştırma, Samsung'un aynı veri tabanındaki nominal değerleriyle yapılabiliyor.

Samsung'un EPREL kayıtlarında Fold8'in nominal kapasitesi 4.660 mAh, Fold8 Ultra'nınki 4.854 mAh; Samsung'un Türkiye sitesi de Fold8 Ultra için 4.854 mAh değerini dipnotta veriyor. Bu değerlere göre iPhone Duo, Fold8'i 223 mAh (yüzde 4,8), Fold8 Ultra'yı 29 mAh (yüzde 0,6) geçiyor. Tek şarjla dayanma süresinde de Fold8 Ultra'nın 51 saat 10 dakikasının ve Fold8'in 49 saat 10 dakikasının önünde.

Şarj döngüsünde Samsung'un 2 modeli öne geçiyor: Fold8 ve Fold8 Ultra, başlangıç kapasitesinin en az yüzde 80'ini 1.200 döngü boyunca koruyor. Suya ve toza karşı IP68 sertifikası taşıyan iPhone Duo, bu alanda Samsung'un IP48 sertifikalı modellerini geride bırakıyor. Düşme dayanıklılığında ise B sınıfında kalan iPhone Duo'ya karşılık Samsung'un 2 modeli A sınıfında.

Apple Pil Ömrü İçin Ne Söylüyor?

iPhone Duo'yu 9 Eylül 2026'da tanıtan Apple, mAh değerini paylaşmamış ve pil ömrünü saat olarak vermişti. Şirketin teknik özellikler sayfasına göre telefon dış ekranda 44 saate, iç ekranda 31 saate kadar video oynatabiliyor ve tipik kullanımda 24 saate kadar dayanıyor. İnternetten video izlerken bu süreler dış ekranda 37, iç ekranda 26 saate iniyor.

Apple'a göre telefonun pili, 60 W ya da üzeri bir adaptörle yaklaşık 20 dakikada yüzde 50'ye ulaşıyor. iPhone Duo MagSafe ve Qi2 ile 25 W'a kadar kablosuz şarj oluyor. iPhone 18 Pro serisinin batarya kapasiteleri de eylülde aynı AB veri tabanındaki kayıtlarla belli olmuştu.

iPhone Duo Türkiye'de Ne Zaman Satışa Çıkıyor?

Apple'ın Türkiye'de ön siparişe açtığı iPhone Duo, 23 Ekim 2026 Cuma günü satışa çıkacak. Türkiye fiyatları 256 GB için 229.999 TL, 512 GB için 246.999 TL, 1 TB için 280.999 TL ve 2 TB için 335.999 TL. Telefonun ABD'deki başlangıç fiyatı 1.999 dolar, bu da güncel kur ile birlikte 98 bin 843 TL'ye denk geliyor.

Samsung'un Türkiye sitesinde Galaxy Z Fold8, 256 GB için 131.999 TL, 512 GB için 143.999 TL ve 1 TB için 167.999 TL'den satılıyor. Fold8 Ultra'nın aynı sürümlerdeki fiyatları 151.999 TL, 163.999 TL ve 187.999 TL. 256 GB sürümde iPhone Duo, Fold8 Ultra'dan 78.000 TL, Fold8'den 98.000 TL pahalı.

Webtekno'ya göre iPhone Duo'nun ön sipariş stoku kısa sürede tükendi ve yeni siparişlerde teslimat Ocak 2027 sonuna kadar uzayabiliyor. Ön sipariş verenlerin bir kısmı telefonlarını satış günü teslim alacak.

Editörün Yorumu

Bu rakamlar iPhone Duo'yu bataryada öne çıkarmıyor, Samsung'la aynı çizgiye getiriyor. Telefonunu her gün bir kez şarj eden biri için Samsung'un fazladan verdiği 200 döngü, pilin yüzde 80 eşiğine yaklaşık 6 ay daha geç inmesi anlamına geliyor. Samsung'un bu sayıyı silisyum-karbon pile geçerken 2.000'den 1.200'e indirdiğini de unutmamak gerek. Pil önceliğinizse 78.000 TL'lik farkın karşılığını bu tabloda göremiyorum.