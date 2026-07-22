Samsung'dan Tablet Gibi Telefon: Galaxy Z Fold 8 Tanıtıldı!

Samsung, geniş ekrana sahip yeni bir katlanabilir telefon tanıttı. Bununla birlikte Galaxy Z Fold 8'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Çok şık bir tasarıma sahip telefon ayrıca ekran özellikleriyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Özellikleri Neler?

Ana Ekran Boyutu: 7,6 inç

7,6 inç Ana Ekran Çözünürlüğü: QHD+

QHD+ Ana Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ana Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X İkinci Ekran Boyutu: 5,5 inç

5,5 inç İkinci Ekran Çözünürlüğü: QHD+

QHD+ İkinci Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İkinci Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/1.9)

50 MP (f/1.9) Ön Kamera: Kapak 10 MP (f/2.2), iç ekran 10 MP (f/2.2)

Kapak 10 MP (f/2.2), iç ekran 10 MP (f/2.2) Batarya: 4.800 mAh

4.800 mAh Hızlı Şarj: 45W (30 dakikada %63 şarj)

45W (30 dakikada %63 şarj) Ağırlık: 201 gram

201 gram Kalınlık: Katlanmamış hâli 4.5 mm, katlanmış hâli 9,7 mm

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Ekran Özellikleri Neler?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılan Galaxy Z Fold 8, 7,6 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde QHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 5,5 inç ekran büyüklüğüne sahip ikinci ekranda da Dynamic AMOLED 2X üzerinde QHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı mevcut.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Dynamic AMOLED 2X siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in İşlemcisi Nasıl?

Samsung'un yeni katlanabilir telefonu gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisinden alıyor. Samsung cihazlarına özel olarak optimize edilen For Galaxy sürümü, standart sürüme kıyasla daha yüksek frekans hızına sahip. Yani standart sürümün ana çekirdeği maksimum 4.61 GHz hızında çalışıyor. For Galaxy sürümünde ise ana çekirdeğin maksimum hızı 4.74 GHz seviyesinde.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi PUBG Mobile'ı ortalama 89 FPS, Call of Duty Mobile'ı ortalama 118 FPS, Delta Force'u ortalama 117 FPS, Asphalt Legends'ı ortalama 116 FPS, CarX Street'i otalama 59 FPS, Grid Legends'ı ortalama 54 FPS, Genshin Impact'i ortalama 58 FPS, Wuthering Waves'i ise ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor.

Söz konusu işlemci daha önce amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S26 Ultra'da da tercih edilmişti. Samsung Galaxy Z Fold 7'de ise Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabiliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Kamera Özellikleri Neler?

Galaxy Z Fold 8'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Kapak ekranında 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera, iç ekranda 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Diyafram açıklığı, kamera lensinde bulunan mekanik kapakların ne kadar açılabildiğini gösteriyor. Diyafram açıklığının ışığın miktarını ayarladığını ve arka plan bulanıklığını belirleyebildiğini belirtelim. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık giriyor. Böylece düşük ışıkta bile kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Bataryası Kaç mAh?

Geniş ekranlı katlanabilir telefon 4.800 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca kablolu 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonun 30 dakikada yüzde 63 seviyesine kadar şarj olduğu belirtiliyor. Galaxy Z Fold 8'de 20W kablosuz hızlı şarj desteği de mevcut. Bu arada Galaxy Z Fold 7'de 4.400 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 131.999 TL

131.999 TL 12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 143.999 TL

143.999 TL 16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 167.999 TL

Editörün Yorumu

7,6 inç büyüklüğündeki Dynamic AMOLED 2X ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olacağını düşünüyorum. Büyük ekran sayesinde tablet taşımaya da gerek kalmayacaktır. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da telefon kullanımını doğrudan olumlu yönde etkiliyor.

Cihazın güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Sonuç olarak bence yeni telefon, kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak.