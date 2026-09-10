iPhone 18 Pro Serisinin RAM ve Batarya Kapasiteleri Belli Oldu

Apple, 9 Eylül 2026 tarihinde bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max de tanıtıldı ancak bu telefonların RAM ve batarya kapasitesi açıklanmadı. XCode 26 üzerinden ortaya çıkan bilgiler ve Avrupa Birliği etiketleme zorunluluğu sayesinde cihazların RAM ve batarya kapasiteleri belli oldu.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'te Kaç GB RAM Var?

XCode 26 üzerinden ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'te 12 GB RAM bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki önceki modelleri iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te de aynı RAM kapasitesi tercih edilmişti. Apple'ın yeni Pro modellerinde RAM miktarını artırmamasının arkasında sektör genelindeki RAM krizinin etkili olduğu söyleniyor. Bu, Apple'ın son aylarda birçok ürününün fiyatını artırmasına da neden oldu.

2024 yılının Eylül ayında satışa sunulan iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'te 8 GB RAM'in yer aldığını belirtelim. 2023 yılının Eylül ayında satışa sunulan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'te de 8 GB RAM tercih edilmişti. 2022 yılında piyasaya sürülen iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max 6 GB RAM ile birlikte gelmişti.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh?

Avrupa Birliği’nde zorunlu hale gelen enerji etiketlerine göre iPhone 18 Pro'da 4.056 mAh batarya kapasitesi, iPhone 18 Pro Max'te ise 5.391 mah batarya kapasitesi bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse iPhone 17 Pro'da 3.998 mAh batarya kapasitesi, iPhone 17 Pro Max'te ise 4.823 mAh batarya kapasitesi mevcut.

iPhone 17 Pro ile iPhone 18 Pro'nun batarya kapasiteleri arasında büyük bir fark bulunmasa da iPhone 17 Pro Max ile iPhone 18 Pro Max arasında dikkat çekici bir fark var. Yeni modelin daha yüksek batarya kapasitesinin yanı sıra diğer donanım ve yazılım iyileştirmeleriyle birlikte daha uzun pil ömrü sunması bekleniyor.

iPhone 18 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 18 Pro'nun 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 137 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 154 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 188 bin 999 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü için 243 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.

iPhone 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 18 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 149 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 166 bin 999 TL, 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 200 bin 999 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü için 255 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.

Editörün Yorumu

iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesindeki bu artış, yeni modelin en önemli avantajlarından biri olabilri. Apple'ın Pro Max modelinde batarya kapasitesini yüzde 11,7 oranında artırması, özellikle gün içinde telefonunu yoğun kullanan kişiler açısından önemli bir fark yaratabilir. Elbette gerçek kullanım süresini yalnızca batarya kapasitesi belirlemiyor. Yeni işlemcinin verimliliği, ekran teknolojisi ve yazılım optimizasyonları da önemli.