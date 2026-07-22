Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Tanıtıldı! Tam Bir Performans Canavarı

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra için uzun zamandır devam eden bekleyiş sona erdi. Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung'un yeni katlanabilir telefonu tanıtıldı. Bununla birlikte kullanıcılara sunduğu bütün özellikler, tasarımı, renk seçenekleri, fiyatı ve çok daha fazlası açıklığa kavuştu.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ana Ekran: 8.0 inç, QXGA+, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz yenileme hızı

8.0 inç, QXGA+, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz yenileme hızı Kapak Ekran: 6.5 inç, FHD+, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz yenileme hızı

6.5 inç, FHD+, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz yenileme hızı Arka Kamera: 200 MP (f/1.7) geniş (optik kalite 2x) + 10 MP (f/2.4) telefoto (3x) + 50 MP (f/1.9) ultra geniş açılı

200 MP (f/1.7) geniş (optik kalite 2x) + 10 MP (f/2.4) telefoto (3x) + 50 MP (f/1.9) ultra geniş açılı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm) RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

5000 mAh Hızlı Şarj: 45W kablolu (30 dakikada yüzde 67), 20W kablosuz

45W kablolu (30 dakikada yüzde 67), 20W kablosuz Boyut: Açıkken 143.2 mm x 158.4 mm x 4.1 mm / Katlanmışken 72.8 mm x 158.4 mm x 8.9 mm

Açıkken 143.2 mm x 158.4 mm x 4.1 mm / Katlanmışken 72.8 mm x 158.4 mm x 8.9 mm Ağırlık: 215 gram

215 gram Renk Seçenekleri: Mürdüm (Hero), siyah, krem ve haki (Online'a özel)

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, iki ekrana sahip olacak. QXGA+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 8.0 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekranın yanı sıra 6,5 inç büyüklüğünde bir kapak ekranı da yer alacak. Bu ekran da FHD+ çözünürlük, Dynamic AMOLED 2X ekran teknolojisi ve 120Hz yenileme hızı sağlayacak.

Ekran teknolojisi, gerçeğe son derece yakın, doğal ve canlı renkler elde etmeyi mümkün hâle getiriyor. Her piksel kendi ışığını üretirken kullanılmayanlar da kapatılıyor. Böylece derin siyahlar elde ediliyor. Yüksek yenileme hızı da animasyonların, geçişlerin ve dahasının göz yormayacağı, epey akıcı bir hissiyat uyandıracağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın İşlemcisi Nedir?

Samsung'un yeni akıllı telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yer alacak. Bu işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Bu değer ne kadar küçük olursa transistörler de o kadar küçülür. Bu da aynı alana daha çok transistör sığmasını sağlar. Böylece daha az güç tüketirken daha verimli bir şekilde çalışır ve ısınma gibi sorunlar da daha yüksek üretim süreciyle geliştirilen işlemcilere kıyasla çok daha az görülür.

Daha önce Samsung Galaxy S26 Ultra gibi modellerde de tercih edilen işlemcinin oyunlarda nasıl bir performans gösterdiğini anlamak adına birkaç popüler oyun üzerinden ortalama FPS değerlerini sıralamakta fayda var:

Yukarıdaki oyunlara dikkat edecek olursanız büyük bir kısmı çok kaliteli grafiklere sahip ve yoğun efektler içeriyor. Genshin Impact, Zenless Zone Zero ve dahası, telefonun tüm sınırlarını zorlayan mobil oyunlar arasında. Buna rağmen yeni telefonda kullanılan işlemci, yüksek performans sağlamayı başarıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'da Kaç mAh Batarya Var?

Galaxy Z Fold 8 Ultra, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Aslına bakacak olursanız bu çok ciddi bir artış. Öyle ki Galaxy Z Fold 7, 4.400 mAh batarya kapasitesine sahipti. Yani 600 mAh'lik bir artış söz konusu. Bu da elbette daha uzun süreli kullanım anlamına geliyor. Bu arada yeni modelin 45W kablolu hızlı şarj desteği sunduğunu da not düşelim. Sadece 30 dakikada yüzde 67 seviyesine geliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Cihazı öne çıkaran noktalardan biri de şüphesiz ki kamerası. 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamerası, 10 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip telefoto kamerası ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamerası mevcut. Bu da daha detaylı manzara çekimleri, etkileyici portreler ve dahasının elde edilebileceğini gösteriyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM + 256 GB depolama: 151 bin 999 TL

151 bin 999 TL 12 GB RAM + 512 GB depolama: 163 bin 999 TL

163 bin 999 TL 16 GB RAM + 1 TB depolama: 187 bin 999 TL

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra için 151 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Yeni akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile satılıyor. Depolama tarafındaysa 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri var. Siyah, mürdüm, krem ve haki olmak üzere dört farklı renk seçeneği mevcut.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'nın özellikle aynı anda birden fazla işle uğraşan, sık sık bir uygulamadan diğerine geçenler için harika bir seçenek olacağını düşünüyorum. Öte yandan kameraya ve oyun performansına önem verenlerin de kesinlikle vazgeçilmezi hâline gelecektir.