Uygun Fiyatlı iPhone SE 4 ile iPhone 16 Yan Yana Görüntülendi

Uygun fiyata iPhone satın almak isteyen kişiler tarafından uzun süredir merakla beklenen iPhone SE 4, iPhone 16 ile birlikte görüntülendi. Bu, iki telefon arasındaki tasarım farklılıklarını gözler önüne serdi.

iPhone SE 4'ün Tasarımı Nasıl Olacak?

Kısa süre önce iPhone SE 4'ün videosu ortaya çıkmıştı. Bu video ile birlikte telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağı belli olmuştu. Bu kez ucuz iPhone, 2024 yılında satışa sunulan iPhone 16 modeliyle birlikte görüntülendi.

"Majin Bu" isimli X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda iki cihazın da benzer tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Yalnızca iPhone 16, diğer telefona kıyasla biraz daha yuvarlak köşelere sahip.

Uygun fiyatlı iPhone'da yalnızca tek arka kamera bulunuyor. Görselde kılıf aksesuar üreticilerinin telefon için kılıf tasarlamasına yardımcı olmak için kullanılan bir ürün maketinin olduğunu belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla nihai tasarımda arka kamerada çok büyük çıkıntı olmayabilir.

Daha önce ortaya atılan iddialara göre SE 4 modelinde Apple A18 işlemcisi yer alacak. Bu işlemcinin iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ta tercih edildiğinin altını çizelim. Dolayısıyla yeni iPhone çok güçlü olacak. 8 GB RAM ile birlikte gelecek telefon Apple Intelligence özelliklerini de destekleyecek.

iPhone SE 4 modelinin tasarımını beğendiniz mi? Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.