Yolun Sonu: Apple Bir Döneme Damga Vuran iPhone'u Emekli Etti!
Apple, 2017'de piyasaya sürülen iPhone X modelini kısa bir süre önce eski ürünler kategorisine ekledi. Peki bu gelişme tam olarak ne anlama geliyor?
⚡ Önemli Bilgiler
- Apple, kısa süre önce eski ürünler kategorisini güncelledi.
- Şirket bu kapsamda 2017'de piyasaya sürdüğü iPhone X modelini piyasaya çıkışından yaklaşık dokuz yıl sonra eski ürünler listesine aldı.
- iPhone X için tamir desteği veya parça tedariği tamamen durduruluyor. Yani bu senaryoda akıllı telefonla ilgili tüm destek kesiliyor.
Apple ürünlerini üretiminin bitmesinin üzerinden beş–yedi yıl geçtiğinde klasik (vintage) olarak tanımlıyor. Yedi yıldan fazla süre geçtiğinde ise bu cihazlar eski ürünler (Obsolete) kategorisine ekleniyor. Bu kapsamda markanın bir akıllı telefonu daha artık eski ürünler kategorisine alındı. Yani tamamen emekli edildi.
Apple Hangi Akıllı Telefonunu Eski Ürünler Kategorisine Ekledi?
Apple, kısa süre önce eski ürünler kategorisini güncelledi. Bu kapsamda şirket onuncu yıla özel ürettiği iPhone X modelini piyasaya çıkışından yaklaşık dokuz yıl sonra eski ürünler listesine aldı. Marka aynı listeye 2018'de çıkan 15 inç MacBook Pro'yu da dahil etti.
iPhone X, ilk olarak 2017'de satışa çıktı. 5,8 inçlik ekranı ve A11 Bionic işlemcisiyle kullanıcıların karşısına gelen akıllı telefon o dönem tasarımsal olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bunu biraz daha açarsak o döneme kadar çıkan modeller çok kalın çerçevelere ve ana ekran butonuna sahipti. Kısacası iPhone X günümüzde kullandığımız modern iPhone'ların atası niteliğinde.
Bir Ürün Eski Ürünler Kategorisine Eklendiğinde Ne Oluyor?
Apple klasik ürün (vintage) kategorisindeki modellere yetkili servislerinde parça bulunması durumunda tamir hizmeti vermeye devam ediyor. Bunun tamamen ürünün yedek parça stoğuna bağlı olduğunu da hatırlatalım. Ancak eski ürünler kategorisi ise tam olarak böyle değil. Bu durumda tamir desteği ve parça tedariği tamamen durduruluyor. Kısacası bu senaryoda ürünle ilgili tüm destek kesiliyor.
Vintage (Klasik): Apple'ın satışını durdurmasının üzerinden 5 ila 7 yıl geçen cihazlardır. Bu cihazlar için yedek parça stoklarda bulunduğu sürece Apple yetkili servislerinden tamir desteği alınmaya devam edilebilir.
Obsolete (Eski): Apple'ın satışını durdurmasının üzerinden 7 yıldan fazla zaman geçen cihazlardır. Bu listeye giren ürünler için donanım onarım desteği tamamen sonlandırılır ve yetkili servisler bu cihazlara hiçbir yedek parça siparişi veremez.
Apple'ın Eski Ürünler Kategorisindeki iPhone Modelleri Neler?
- iPhone
- iPhone 3G (Çin ana karası) 8 GB
- iPhone 3G 8 GB, 16 GB
- iPhone 3GS (Çin ana karası) 16 GB, 32 GB
- iPhone 3GS (8 GB)
- iPhone 3GS 16 GB, 32 GB
- iPhone 4 CDMA
- iPhone 4 CDMA (8 GB)
- iPhone 4 16 GB, 32 GB
- iPhone 4 GSM (8 GB)
- iPhone 4S
- iPhone 4S (8 GB)
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 5S
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6s (32 GB)
- iPhone 6s Plus (32 GB)
- iPhone 8 (PRODUCT)RED™
- iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED™
- iPhone SE
- iPhone X
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Editörün Yorumu
Apple'ın ürün desteği konusunda kullanıcıları çok fazla üzmediğini düşünüyorum. Zira iPhone X de bunun en yeni örneklerinden birisi. Akıllı telefon 2017'de çıkmasına rağmen daha yeni eski ürünler kategorisine alındı. Yani artık bu modele emekli gözüyle bakabiliriz.