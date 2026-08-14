Samsung'dan AMOLED Ekranlı Amiral Gemisi Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Samsung merakla beklenen Galaxy S26 FE için geri sayıma geçti. Daha önce FCC gibi sertifikasyon platformlarında görünen akıllı telefon son olarak önemli bir eşiği daha aştı. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S26 FE Hangi Platformda Göründü?

Galaxy S26 FE, SM-S741B numarasıyla Google Play Console desteklenen cihazlar listesinde göründü. Bu gelişme telefonun Android uygulama mağazalarıyla uyumlu olduğu anlamına geliyor. Yani cihazı satın alan kullanıcılar Google Play Store üzerinden sorunsuz bir şekilde uygulama indirebilecekler diyebiliriz.

Galaxy S26 FE Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Dynamic AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1.900 nit

1.900 nit İşlemci: Exynos 2500

Exynos 2500 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

50 MP (f/1.8) Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Telefoto Kamera: 8 MP (3x optik yakınlaştırma, (f/2.4)

8 MP (3x optik yakınlaştırma, (f/2.4) Ön Kamera: 12 MP (f/2.2)

12 MP (f/2.2) Batarya: 4.900 mAh

4.900 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68

IP68 Kalınlık: 7,4 mm

7,4 mm Ağırlık: 193 gram

Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'dan henüz Galaxy S26 FE'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat FE serisinin genellikle eylül aylarında tanıtıldığını biliyoruz. Eğer akıllı telefon bu geleneği sürdürürse çok yüksek ihtimalle önümüzdeki ay vitrine çıkabilir. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha mantıklı olacaktır.

Galaxy S26 FE Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S25 FE an itibariyla Samsung'un resmi web sitesinde 46.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Galaxy S26 FE teknik özellikleri itibariyla daha güçlü olacağından çok yüksek ihtimalle 50.000 TL gibi bir başlangıç fiyatına sahip olabilir. Bunun bir tahmin olduğunu ve cihazın daha farklı bir fiyatla satışa çıkma ihtimalinin bulunduğunu da hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Daha önce Samsung'un FE serisini kullanma şansım oldu. Açıkçası ben bu tür modelleri bazı özellikleri kırpılmış amiral gemileri olarak yorumluyorum. İşlemcileri üst düzey, ekranları da aynı şekilde kaliteli. Sadece batarya ve kamera tarafında bazı ufak kırpmaların söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında gerçekten çok iyi akıllı telefonlar olduklarını düşünüyorum. Galaxy S26 FE de benzer şekilde kullanıcıları üzmeyecektir.