Bundan Sonrasını EA Sports FC Düşünecek! 2K Rakip Marka Üzerinde Çalışıyor

EA Sports FC markasını beğenmeyip de güçlü bir alternatif bekleyenler için gün doğmuş olabilir. Geçmişte FIFA ile anlaşmanın ucundan dönen 2K, yakın bir zaman önce önemli bir adım attığını duyurdu. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

EA Sports FC Rakibi, 2K Bünyesinden Gelebilir

FIFA ile bir futbol oyunu anlaşmasının ucundan dönmüş olan 2K, Sports Lab projesi kapsamında yeni AAA oyun stüdyosunu duyurdu: Small Axe Studios. Şu an için stüdyonun ilk projesinin ne olacağı bilinmez iken, sadece bir sonraki büyük spor markası üzerinde çalışıldığı belirtiyor. Kafalarda birçok soru işareti oluşmuş iken, oyuncular EA Sports FC için dişli bir rakibin yolda olduğu düşüncesindeler.

Söz konusu bu düşünceyi destekleyen pek çok dayanak noktasının olduğu söylenebilir. Öyle ki, ekibin başında daha önceden College Football, FIFA ve Madden serileri üzerinde çalışmış olan Aaron McHardy var. Ayrıca Small Axe Studios ekibinin büyük bir bölümünün de EA Sports FC ve FIFA oyunlarının geliştirme kadrosunda bulunduklarını söyleyelim.

2K has launched Small Axe Studios, an AAA development team based in Vancouver, Canada



Under Aaron McHardy's leadership, the studio is developing 2K's next sports franchisehttps://t.co/H1pjNlfDqk pic.twitter.com/8Seev25BZl — GamesIndustry (@GIBiz) August 14, 2026

Bunların yanı sıra, tanıtım videosunda futbolcu formaları, futbolcuların bulunduğu posterler ve Liverpool FC takımının İstanbul Mucizesi ile nitelendirilen geri dönüşüne gönderme de var.

Yani tüm bunlar bir araya geldiğinde, oyuncuların yeni stüdyonun EA Sports FC markasının karşısına dikilecek yeni bir markanın üzerinde çalıştığını düşünmeleri gayet normal diyebiliriz. Tüm bunların üzerinde stüdyonun 'küçük bir balta büyük bir ağacı devirebilir' şeklindeki sloganı da bir şeylerin işareti gibi görünüyor.

Bakalım 2K ve Small Axe Studios karşımıza nasıl bir proje ile çıkacaklar? Bizler de sizler gibi büyük bir meraktayız. Bu bağlamda da gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

Editörün Yorumu

Sert rekabetin her daim biz oyunculara yaradığı büyük bir gerçek diye düşünüyorum. Geçmişte FIFA ve şimdilerde de EA Sports FC ile Electronic Arts, uzun zamandır kendisi ile yarışıyordu. Eğer 2K bünyesindeki Small Axe Studios gerçekten yeni bir futbol markası üzerinde çalışıyor ise, EA Sports FC için dişli bir rakip geliyor demektir.

Elbette şu an için kesin konuşmak adına erken, ama stüdyonun bünyesindeki isimleri de düşününce akla başka bir alternatif gelmiyor düşüncesindeyim.