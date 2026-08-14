Lenovo'nun Şarjı 17 Saat Giden Bilgisayarı Tanıtıldı! 32 GB RAM'i Var

Lenovo kısa bir süre önce V14 Gen 7 isimli yeni dizüstü bilgisayarını kullanıcıların beğenisine sundu. Markanın yeni modeli 14 inç ekran ve 17 saati aşan bataryasıyla karşımıza çıkıyor. İşte Lenovo V14 Gen 7 özellikleri ve fiyatı!

Lenovo V14 Gen 7 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 (1080p FHD)

Ekran Formatı: 16:9

Ekran Paneli Seçenekleri: TN (500:1 kontrast oranı, %45 NTSC) veya IPS (800:1 kontrast oranı)

Yenileme Hızı: 60 Hz

Maksimum Parlaklık: 300 nit

İşlemci Seçenekleri: Intel Wildcat Lake (Core 3 304, Core 5 315, Core 5 320, Core 7 350)

RAM: 8 GB, 16 GB veya 32 GB DDR5-5600

Depolama: 256 GB, 512 GB veya 1 TB SSD

Batarya Kapasitesi: 47 Wh

Pil Ömrü: 17 saatin üzerinde (JEITA-BAT 3.0 testinde), 15.7 saat (PCMark 10 testinde), 10.81 saat (MobileMark 30 testinde)

Bağlantı: Wi-Fi 7

Başlangıç Fiyatı: Yaklaşık 1062 dolar

Lenovo V14 Gen 7’de 14 inç boyutlarında, 1920 × 1080 çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan TN bir ekran bulunuyor. Dilerseniz laptopun IPS LCD’li versiyonunu da satın alabiliyorsunuz. IPS LCD ekranların TN’ye göre renk canlılığı ve görüş açıları gibi konularda daha avantajlı olduğunu belirtelim.

Üründe bölgelere göre değişkenlik gösteren işlemci seçenekleri bulunuyor. Kullanıcılar ülkeye göre Intel Core 3 304 veya Core 5 315 işlemcilerle başlayan seçenekleri tercih edebiliyor. Bununla birlikte üst versiyonlarda ise Core 5 320 veya Core 7 350 işlemci opsiyonları karşımıza çıkıyor.

Dizüstü bilgisayarın asıl amacı oyun olmadığı için üst düzey bir oyun performansı beklemek doğru olmaz. Ancak yine de League of Legends ve CS2 gibi yapımları sorunsuz bir şekilde oynayabileceksiniz. Bunun dışında laptopun 47 Wh kapasiteli bataryası 17 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Bu da Windows tabanlı bir cihaz için iyi bir değer diyebiliriz.

Lenovo V14 Gen 7'nin Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo V14 Gen 7'nin başlangıç fiyat etiketi 1.062 dolar olarak açıklandı. Bu da güncel döviz kuruyla 50.853 TL'ye denk geliyor. Bunun dışında ülkemizde çok sayıda Lenovo marka dizüstü satıldığından V14 Gen 7'nin ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkamsı söz konusu.

Editörün Yorumu

Lenovo V14 Gen 7 teknik özellikleri itibarıyla beni memnun etti. Açıkçası bu tür modellerde beklentiyi doğru ayarlamak gerekiyor. Örneğin iş için alacaksanız Lenovo V14 Gen 7 işinizi tam anlamıyla görecektir. Özellikle çalışma ortamı sabit olmayan biriyseniz 17 saate kadar dayanan piliyle dilediğiniz yerde çalışabilirsiniz. Ancak oyun gibi kullanımlar için pek uygun değil. Tabii yine de birçok oyunu açıp oynatabiliyor. Yani canınız sıkıldığında girip birkaç el oyun atabilirsiniz. Ama doğrudan oyun odaklı bir laptop olmadığını hatırlatayım.