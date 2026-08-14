Yeni Elektrikli Mercedes-Benz GLC, Ülkemize Özel Motoru ile Satışa Çıktı!

Bildiğiniz gibi ülkemizde elektrikli otomobillerde motor gücü 160 kW'nin (yaklaşık 218 beygir) altında olan modeller için ayrı üstünde olan modeller için ayrı ÖTV matrahı uygulanıyor. Bu yüzden elektrikli otomobil üreticileri daha düşük ÖTV dilimine girebilmek için ülkemize özel modeller sunuyor. Bunun son örneği ise elektrikli Mercedes-Benz GLC oldu.

Mercedes-Benz GLC 200 AMG Hangi ÖTV Diliminde Yer Alıyor?

Mercedes-Benz elektrikli GLC modelini ülkemiz vergi sistemine uygun güç ünitesi ile satışa sundu. 218 beygir güce sahip motoru ile yüzde 55'lik vergi dilimine giren model bu sayede ülkemizde 5 milyon 720 bin TL'den satışa sunulmuş oldu. Alman üretici gücü sınırlandırılmış olan bu motor sayesinde daha fazla vergi yükünden de kurtulmuş oldu.

Elektrikli model eğer 160 kW'nin üzerinde bir güce sahip olsaydı yüzde 75'lik ÖTV dilimine girecekti. Küçük bir hesaplama yaparsak, yüzde 55'lik ÖTV ve üzerine eklenen yüzde 20 KDV'yi düşündüğümüzde aracın ülkemize giriş fiyatı yaklaşık olarak 3 milyon 75 bin TL civarında oluyor. Bu değer yüzde 75 ÖTV ve yüzde 20 KDV eklendiğinde karşımıza çıkan değer 6 milyon 458 bin TL oluyor.

Mercedes-Benz, motorun gücünde küçük bir oynama yaparak aracının 738 bin TL daha ucuz olmasını sağlamış oldu. Şirket bu sayede elektrikli SUV pazarında çok daha iddialı bir konumda yer almak istiyor. Mercedes-Benz GLC'nin bu pazarda en önemli rakibi konumunda olan BMW iX3 yine 160 kW'lik motoru ile 6 milyon 755 bin 300 TL'den alıcı buluyor. Şirket böylece Türkiye'de en önemli rakibinden 1 milyon TL daha ucuza araç sunmuş oldu.

Elektrikli Otomobilde ÖTV Oranları ve Matrah Sınırları Neler?

Türkiye'de tamamen elektrikli otomobiller sahip oldukları motor gücüne göre iki farklı sınıfa ayrılıyor. Bu iki ayrı sınıfta ise araçlar vergisiz fiyatlarına göre yüzde 25 ve yüzde 75 arasında değişen ÖTV'ye tabi tutuluyorlar.

160 kW ve altındaki motor gücüne sahip araçlar : Vergisiz fiyatı 1 milyon 650 bin TL sınırını geçmeyen araçlar: Yüzde 25 Vergisiz fiyatı 1 milyon 650 bin TL sınırını geçen araçlar: Yüzde 55

: 160 kW ve üstündeki motor gücüne sahip araçlar: Vergisiz fiyatı 1 milyon 650 bin TL sınırını geçmeyen araçlar: Yüzde 65 Vergsiz fiyatı 1 milyon 650 bin TL sınırını geçen araçlar: Yüzde 75



Mercedes-Benz GLC 200 AMG Özellikleri Neler?

Mercedes-Benz'in Türkiye pazarına özel sunduğu GLC 200 AMG modeli gücünü arka tekerleklere ileten 218 beygir güç ve 490 Nm tork sunan elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. 100 km/s hıza 8 saniyede ulaşan elektrikli SUV modelin son hızı ise 210 km/s olarak açıklandı.

85 kWh'lik bir bataryaya sahip olan aracın WLPT döngüsüne göre ortalama menzili 615 kilometre olarak öne çıkıyor. Elektrikli SUV modelin karma tüketimi ise 100 km'de 16 kWh olarak belirtiliyor. Mercedes-Benz yeni elektrikli modelinde 320 kW hızlı şarj desteği sunuyor. Elektrikli model bu sayede bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80'e 22 dakikada doldurabiliyor.

Yeni Mercedes-Benz GLC'nin Nasıl Bir Tasarımı Var?

Mercedes-Benz GLC tasarımı ile Alman üreticinin yeni felsefesini yansıtıyor. Ön bölümde merkezinde Mercedes-Benz logosuna ev sahipliği yapan büyük bir ızgaraya sahip olan araç bu anlamda eski Mercedes-Benz modellerini hatırlatıyor. Ön ızgaranın iki yanında ise üç kollu yıldız şeklindeki LED gündüz aydınlatma elemanlarına sahip olan damla şeklinde farlar yer alıyor.

Yan tarafta oldukça sade çizgilere sahip olan aracın arka bölümünde ise artık Mercedes-Benz'in diğer modellerinden de görmeye alıştığımız bir tasarımla karşılaşıyoruz. Boydan boya uzanan stop lambalarında etrafı çevrili üç kollu yıldız LED logolar bizleri karşılıyor. Alt tarafta ise aracın aerodinamik verimliliği artırmak için büyük bir difüzör kullanılmış.

Mercedes-Benz GLC'nin İç Mekanı Nasıl?

Mercedes-Benz'in iç mekanında artık Alman üreticinin imzası hâline gelen boydan boya uzanan ekran düzeni ile karşılaşıyoruz. Alman üreticinin şimdiye kadarki en büyük MBUX Hyperscreen ekranı olarak ifade edilen panel tam olarak 39,1 inç boyutunda. Yüksek çözünürlüğü ile dikkat çeken bu ekran tüm iç mekanda öne çıkan en büyük detay.

MB.OS işletim sistemine sahip olan araç bu sayede çok daha sezgisel bir kullanım sunuyor. Ayrıca araçta yer alan kamera ile Zoom veya Teams gibi uygulamalar üzerinden toplantılara katılmak da mümkün. Bunun dışında klasik bir direksiyon simidine yer verilen araçta oldukça az sayıda fiziksel tuşa yer verildiğini görüyoruz.

Yeni modelin bir diğer dikkat çeken detayı ise hiç kuşkusuz tamamen özelleştirilebilen SKY CONTROL panoramik cam tavan oluyor. Üzerinde yer alan 162 adet üç kollu yıldız görünümlü LED ile birçok kişiselleştirme seçeneği sunan cam tavan sürücünün isteğine göre gece sürüşlerinde adeta yıldızlar altında ilerliyormuşsunuz gibi bir deneyim yaşatabiliyor.

Mercedes-Benz GLC Teknik Özellikleri Neler?

Motor: Arka aks üzerinde tek elektrik motoru

Güç: 218 beygir

218 beygir Tork: 490 Nm

490 Nm 0-100 km/s hızlanma: 8 saniye

8 saniye Maksimum hız: 210 km/s

210 km/s Menzil: 615 kilometre

615 kilometre Enerji Tüketimi: 16 kWh/100 km

16 kWh/100 km Batarya kapasitesi: 85 kWh

85 kWh Boyutlar: 4.845 mm uzunluk - 1.913 mm genişlik - 1.644 mm yükseklik

4.845 mm uzunluk - 1.913 mm genişlik - 1.644 mm yükseklik Ağırlık: 2.370 kilogram

Editörün Yorumu

Mercedes-Benz, Türk insanına özel sunduğu yeni elektrikli SUV modeli ile Türkiye pazarında güçlü olmak istediğini bir kez daha gösterdi. Yapılan güç sınırlaması ile GLC modelini 700 bin TL'den daha avantajlı bir fiyat ile sunan Alman üretici bu sayede büyük bir avantaj yakalamış durumda.

Mercedes-Benz GLC bu sayede belki de en büyük rakibi olan BMW iX3'ten yaklaşık olarak 1 milyon TL'lik bir fiyat avantajı yakalamış durumda. Tabi ki BMW iX3'ün çok daha uzun bir menzil vadettiğini de burada hatırlatmak gerekiyor. Ancak aradaki 1 milyon TL'yi aşan fark müşterilerin tercihlerinde önemli bir etken olacaktır.