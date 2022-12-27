İstanbul'da Toplu Taşıma ve Taksiye Zam Yapıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında geçerli olacak toplu taşıma ücretlerini belirlemek adına Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantı sonuçlandı. Toplantıdan alınan kararlar sonrası 2023 yılında geçerli olacak toplu taşıma ücretleri belli oldu.

Toplu taşıma ve taksileri baz alan yeni düzenlemeye göre 2023 yılında İstanbul vatandaşları %29 zamla karşılaşacak. UKOME toplantısı sonrası tam bilet 7,67 TL'den 9,90 TL'ye yükselirken öğrenci bileti ise 3,74 TL'den 4,83 TL'ye yükseldi.

Değişikliklerde önem taşıyan bir diğer nokta ise taksilerle ilgili. 28 TL olan indi bindi ücreti 40 TL olarak güncellenirken, kilometre başına 6,30 TL olan ücret ise 8,51 TL'ye çıktı. Servis ücretleri de 2023 yılında geçerli olmak üzere %19,95 zamlandı.

2023 İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri