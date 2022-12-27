İstanbul'da Toplu Taşıma ve Taksiye Zam Yapıldı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılında geçerli olacak toplu taşıma fiyatlarını açıkladı. İşte detaylar!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında geçerli olacak toplu taşıma ücretlerini belirlemek adına Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantı sonuçlandı. Toplantıdan alınan kararlar sonrası 2023 yılında geçerli olacak toplu taşıma ücretleri belli oldu.
Toplu taşıma ve taksileri baz alan yeni düzenlemeye göre 2023 yılında İstanbul vatandaşları %29 zamla karşılaşacak. UKOME toplantısı sonrası tam bilet 7,67 TL'den 9,90 TL'ye yükselirken öğrenci bileti ise 3,74 TL'den 4,83 TL'ye yükseldi.
Değişikliklerde önem taşıyan bir diğer nokta ise taksilerle ilgili. 28 TL olan indi bindi ücreti 40 TL olarak güncellenirken, kilometre başına 6,30 TL olan ücret ise 8,51 TL'ye çıktı. Servis ücretleri de 2023 yılında geçerli olmak üzere %19,95 zamlandı.
2023 İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri
- Tam elektronik bilet ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL
- Öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL
- Öğrenci minibüs ücreti 3.50 TL’den 5 TL
- Öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL
- Tam abonman ücreti 602 TL’den 777 TL
- Öğrenci abonman ücreti 109 TL’den 140 TL
- Sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL
- Sarı taksi mesafe ücreti km başına 6,30 TL’den 8,51 TL
- Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL
- Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL
- Minibüs indi bindi ücreti 5,25 TL’den 7 TL
- Marmaray en uzun mesafe ücreti 16,97 TL’den 21,91 TL
- Metrobüs en uzun mesafe ücreti 11,38 TL’den 14,69 TL
- Okul Servisi ikinci dönemden itibaren geçerli olmak üzere 0-1 km ücreti 660 TL’den 792 TL
- Personel servisi 10-17 koltuk (Minibüs) ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL
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