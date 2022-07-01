Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? (1 Temmuz 2022)

Asgari ücret ne kadar oldu? Bu soru, uzun bir süredir en çok merak edilen soruların başında geliyordu. Yapılan açıklama ile beraber milyonlarca kişinin merak ettiği soru yanıtlanmış oldu. Peki, Temmuz 2022 tarihinde yapılan ara zammın miktarı nedir? Konuya dair tüm detaylar haberimizde.

Temmuz 2022'de Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplandı. İki gün üst üste gerçekleştirilen toplantıda alınan karar ile asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde yapmış olduğu açıklama ile asgari ücret için ne kadar ara zam yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin 5.500 TL olacağını açıkladı. Asgari ücret için belirlenen ara zam bu aydan itibaren geçerli olacak.

Temmuz 2022'de yapılan ara zam ile yüzde 30 oranında bir artış gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asıl düzenlemenin yılbaşında yapılacağını söyledi.

2021 yılında 2 bin 826 TL olan net asgari ücrete 2022 yılının ocak ayında yüzde 50 oranında zam yapılmıştı. Bunun sonucunda ise net asgari ücret 4 bin 253,4 TL'ye yükselmişti.

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

Asgari ücret işçi, işveren ve hükûmetten dahil olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyonda işçi, işveren ve hükûmetten toplamda 5 temsilci olması gerekiyor.

Bakanlık tarafından belirlenen komisyon üyelerinden biri, komisyona başkanlık ediyor. Komisyonun toplanması için en az 10 üye gerekiyor. Karar ise oy çokluğu ile alınıyor. Oylar eşit olduğunda ise başkan hangi tarafta ise o çoğunluk baz alınarak karara varılıyor.

Asgari ücret kim tarafından belirlenir, asgari ücreti belirlemek için kimler toplanıyor? Yukarıdaki bilgilerden hareket ederek anlaşılacağı üzere bu soruların cevabını merak edenlerin takip ettiği yol, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çıkıyor.