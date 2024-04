Keanu Reeves'in Yeni Filmi Belli Oldu: Ne Zaman Vizyona Girecek?

Paramount'un Sonic film serisi, 2020 yapımı Sonic the Hedgehog'a kadar uzanıyor. Global olarak 319 milyon dolarlık bir gelir elde etmekle birlikte, video oyunu alanında beklenmedik bir başarıya da imza attı. Sonic 2, 2022'de çıktı ve globalde 404 milyon dolar kazandı.

Keanu Reeves'ın başrolünde yer aldığı John Wick: Chapter 4 ve 2021 yapımı The Matrix: Resurrections filmleri de gişe rekorları kırarak ünlü ismin popüleritesini artırdı.

Sonic the Hedgehog 3'te Keanu Reeves Yer Alacak

Hollywood Reporter'ın kaynaklarına göre John Wick'in yıldızı Keanu Reeves, Sonic the Hedgehog 3'te Shadow karakterini seslendirecek. Bu haber, stüdyonun geçen hafta Sonic 3 görüntülerini ilk kez gösterdiği CinemaCon sunumunun ardından geldi.

CinemaCon sunumunda Jim Carrey'nin Sonic 2 olayları sonrası depresyona girip formunu kaybetmesi gösterildi. Hatta Jim Carrey kötü durumundan ötürü filmi bırakmayı düşünüyordu. Bu nedenle kadroda onun da isminin bulunması şaşırtıcı oldu.

Shadow'un hikayeye katılması, Sonic the Hedgehog 2'nin kapanış sahnesinde gösterilmişti bu nedenle Sonic the Hedgehog 3'te önemli bir rol oynayacağına inanılıyor. Sonic the Hedgehog 3, 20 Aralık 2024 tarihinde vizyona girecek.