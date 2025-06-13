Dev İndirim: PUBG'nin Yapımcısı Krafton'un Oyunları Ucuzladı!

Krafton'un oyunlarını oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Kampanya ile birlikte The Callisto Protocol, Subnautica, Toy Clash, [REDACTED] ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 26 Haziran tarihinde sona erecek.

Steam'de başlayan kampanya kapsamında The Callisto Protocol yüzde 85 oranında indirime girdi. Hayatta kalma ve korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden oyunun fiyatı 26,99 dolardan (1.064 TL) 4,04 dolara (159 TL) düştü.

Toy Clash yüzde 50 oranında indirime girdi. En iyi VR oyunları arasında yer alan yapım 14,99 dolar (591 TL) yerine 7,49 dolara (295 TL) satılmaya başlandı. Oyuncakların savaşına tanık olduğumuz oyun 2017 yılında çıktı.

Sıra tabanlı strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Moonbreaker yüzde 33 oranında indirime girdi. Eğlenceli bir deneyim sunan oyun 20,99 dolardan (827 TL) 14,06 dolara (554 TL) düştü.

İndirime Giren Krafton Oyunları