Krafton'un yeni hayatta kalma oyunu The Callisto Protocol, 2 Aralık 2022'de hem konsol hem de bilgisayar platformu için lansmana çıkacak.

Doğukan Çağlakpınar - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hayatta kalma oyunları arasına katılmaya hazırlanan The Callisto Protocol'ün net çıkış tarihi nihayet duyuruldu. 2022'nin beklenen oyunlarından bir tanesi olarak adından söz ettiren The Callisto Protocol, karanlık atmosferi ve sürükleyici oynanışı ile oyunculara daha önce deneyimlemedikleri bir dünyayı sunacak. Konsol ve bilgisayar platformu için 2 Aralık 2022'de lansmana çıkacak olan oyun, Steam üzerinde ön siparişlere de açıldı. Fiyat etiketi ile cüzdanları yakalacak olan oyun hem fantastik hem de gerçekçi bir oynanışa ev sahipliği yapacak. 300 yıl sonrasını konu alan yapım üçüncü şahıs kamera açılarına sahip bir hayatta kalma oyunu olarak milyonlarca adet kopya satmayı hedefleyecek.

The Callisto Protocol Özellikleri

Üçüncü şahıs kamera açıları,

İngilizce, Almanca, İtalyanca gibi tam 12 farklı dil seçeneği,

Hikaye bazlı bir oynanış,

Kaos yüklü bir içerik,

Oyun içerisinde Black Iron Prison'a hapsedilen Jacob Lee'nin rolünü üstlenecek olan oyuncular, onu hapishaneden kaçırmaya çalışacaklar. Hayatta kalmak için hapishanede pek çok tehlikeye karşı tetikte olacak olan oyuncular etrafdan gelebilecek saldırıları de geri püskürtmek için mücadele edecekler. Oyun içerisinde adeta gündüz modu olmayacak ve hemen hemen her sahne karanlık bir modda karşımıza çıkacak. Yeni nesil grafik açıları ile hem gerilim hem de gizemli anlara ev sahipliği yapacak olan The Callisto Protocol, hikaye bazlı olarak oynanabilecek. İnternet bağlantısına gerek duymadan oyunculara sürükleyici bir hikaye sunmayı vadeden yapım 12 farklı dil desteğine sahip olacak. Oyuncular bu dil seçenekleri eşliğinde oyun içerisinde yer yer seslendirmeler de duyabilecekler.

The Callisto Protocol İndir

2 Aralık 2022'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X ve S serisi ve Windows için piyasaya sürülecek olan The Callisto Protocol'ün henüz sistem gereksinimleri de duyurulmadı. Yakında sistem gereksinimlerini Steam üzerinden duyurulacak olan oyun suanda ön sipariş edilebiliyor.